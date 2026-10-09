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Чешская компания Crussis представила электровелосипед e-Country AX MTB 8.12 для модельного года 2027 с центральным электроприводом Avinox M2 разработки DJI. Модель с аккумулятором на 600 Вт·ч оценили в 2699 евро. Это один из наиболее доступных вариантов среди электровелосипедов с приводом Avinox: сопоставимая по классу модель другого производителя с аккумулятором аналогичной ёмкости обходится примерно на 450 евро дороже.

Электромотор развивает крутящий момент 110 Н·м, а в режиме Boost кратковременно — до 125 Н·м. Пиковая мощность достигает 1100 Вт. Съёмный аккумулятор ёмкостью 600 Вт·ч обеспечивает заявленный запас хода до 117 км. Версия с батареей на 800 Вт·ч стоит 2899 евро, а расчётная дальность поездки на ней увеличивается до 157 км.

Модель получила алюминиевую раму с заниженной верхней трубой, облегчающей посадку, амортизационную вилку Suntour с ходом 100 мм и колёса диаметром 27,5 дюйма с широкими покрышками Schwalbe. За переключение передач отвечает 12-скоростная трансмиссия SRAM S100 Eagle, за торможение — гидравлические дисковые тормоза Shimano. Допустимая полная масса велосипеда вместе с ездоком и грузом составляет 120 кг.

Crussis позиционирует e-Country AX MTB 8.12 как универсальный велосипед для городских поездок и маршрутов за пределами асфальта. Производитель планирует постепенно выводить линейку 2027 года на рынок осенью, однако точные сроки появления отдельных модификаций не указаны. Заявленная дальность зависит от рельефа, режима помощи электромотора и нагрузки.

Источник: wattmoves