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Continental представила первую в своей линейке шину для колёс диаметром 32 дюйма. Ею стала модель Dubnital, быстрая универсальная покрышка для кросс-кантри и гравийных велосипедов, которая уже продаётся в других размерах. Компания объясняет выбор растущим интересом к новому диаметру. По словам менеджера по продуктам для горных и гравийных велосипедов Александра Хенке (Alexander Haenke), производитель хочет, чтобы владельцы рам и колёс нового формата сразу получили доступ к флагманским технологиям Continental.

Рисунок протектора пересчитали под больший диаметр. По заявлению компании, это помогает лучше сохранять инерцию, легче преодолевать препятствия и повышает сцепление и устойчивость. Шина получит облегчённый каркас Race Casing и резиновую смесь Rapid. Continental утверждает, что такое сочетание повышает эффективность качения и снижает усталость велосипедиста на длинных дистанциях и по неровной местности.

Продажи 32-дюймовой Dubnital Race Rapid начнутся в апреле 2027 года. Ширины и цену производитель пока не раскрыл, но обещает развивать линейку шин под новый формат.

Источник: BikeRumor