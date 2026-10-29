Циферблат и безель напоминают банку Dr Pepper: Seiko представила часы 5 Sports GMT с автоматическим механизмом для рынка США

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Компания Seiko представила новую версию механических часов 5 Sports SKX GMT HDB016, предназначенную для американского рынка. Модель получила бордовый циферблат с эффектом солнечных лучей и двухцветный безель, сочетающий красный и темно-коричневый оттенки. Такое оформление напоминает цветовую гамму газировки Dr Pepper.

Автор: Seiko Источник: teddybaldassarre.com

Вращающийся безель размечен на 24 часа: его темная часть соответствует ночному времени, а красная — дневному. Вместе с отдельной стрелкой GMT это позволяет отслеживать время во втором часовом поясе.

Внешне часы сохраняют характерные черты серии. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а заводная головка расположена сбоку на отметке 4 часа. На циферблате установлены крупные метки и стрелки с люминесцентным покрытием, облегчающим считывание показаний при слабом освещении. В комплект входит стальной браслет.

Автор: Seiko Источник: teddybaldassarre.com

За работу устройства отвечает автоматический механизм 4R34. Он обеспечивает запас хода примерно на 41 час и поддерживает функцию GMT. Водонепроницаемость корпуса составляет 10 АТМ. Через прозрачную часть задней крышки можно увидеть механизм.

Стоимость новинки составит 525 долларов США. Начало продаж американской версии запланировано на 2 ноября. Приобрести часы можно будет в бутиках бренда и у авторизованных розничных продавцов. Информация о выходе модели в других странах пока не опубликована.

Источник: Notebookcheck

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