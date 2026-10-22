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Китайская BYD представила второе поколение компактного электромобиля Seagull со стартовой ценой 65 900 юаней — примерно 800 тыс. рублей по текущему курсу. При этом модель стала крупнее предшественника, получила пять мест вместо четырёх и новую батарею с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Продажи стартовали в Китае 20 октября.

Всего предусмотрено пять комплектаций стоимостью от 65 900 до 99 900 юаней (около 800 тыс. — 1,22 млн рублей). Даже базовая версия оказалась дешевле предыдущего поколения, которое на старте стоило 69 900 юаней. По условиям программы обмена старого автомобиля на новый минимальная цена снижается до 62 900 юаней — примерно 770 тыс. рублей.

Главная техническая новинка — система Flash Charging. В трёх старших комплектациях с батареей ёмкостью 39,2 кВт·ч она позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 70% за пять минут на совместимой зарядной станции. Заявленный запас хода достигает 420 км по китайскому циклу CLTC. Две базовые версии получили батарею на 30,1 кВт·ч и запас хода до 320 км.

Новый Seagull вырос до 4,205 м в длину, а колёсная база увеличилась на 150 мм, до 2,65 м. Электромоторы развивают 85 или 95 кВт (116 или 129 л. с.), привод теперь задний, а вместо прежней полузависимой задней подвески установлена независимая многорычажная. В числе доступного оборудования — лидар и комплекс помощи водителю DiPilot 300. О планах выхода нового поколения на другие рынки компания пока официально не сообщила.

Источник: carnewschina