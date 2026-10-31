BYD Tang EV разогнался до 250 км/ч и получил электропривод мощностью 691 л. с.

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| Новость | Авто и транспорт

Третье поколение электрического кроссовера BYD Tang EV начало поступать к китайским дилерам перед ноябрьской премьерой. Модель получила отдельную электрическую платформу, двухкамерную пневмоподвеску DiSus-A и полноприводную силовую установку мощностью 515 кВт (691 л. с.). Это заметное изменение для семейства: с момента появления в 2018 году Tang EV использовал архитектуру, общую с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Автор: Yanzhao Nvsiji через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Полноприводная версия оснащается двумя электромоторами: передним мощностью 215 кВт и задним на 300 кВт. Максимальная скорость достигает 250 км/ч, а снаряжённая масса составляет 2520 кг. Для сравнения, у предыдущей версии заявленный скоростной предел составлял 180 км/ч. Также предусмотрена заднеприводная модификация с одним двигателем мощностью 300 кВт (408 л. с.).

Аккумуляторы второго поколения Blade Battery ёмкостью 88,682 и 105,792 кВт·ч обеспечивают запас хода от 730 до 850 км по китайскому циклу CLTC. Для полноприводной модификации с большей батареей заявлено 830 км. BYD также обещает зарядку с 10 до 70% за пять минут и до 97% за девять минут при определённых условиях. Реальное время зависит от зарядной станции и температуры аккумулятора.

В оснащение вошла адаптивная подвеска DiSus-A с двухкамерными пневмобаллонами, позволяющая менять дорожный просвет и характеристики упругости. Спереди установлена двухрычажная подвеска, сзади — независимая пятирычажная. Кроссовер стал пятиместным, получил колёсную базу 2950 мм и длину 5045 мм. На крыше размещён лидар для комплекса водительских ассистентов DiPilot 300. Официальные розничные цены BYD пока не объявила: полноценный запуск модели ожидается в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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