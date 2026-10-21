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На официальном сайте Casio появились новые часы Edifice EFR-SE108D. Модель выполнена в спортивном стиле, но получила сдержанный дизайн с металлическим корпусом и браслетом. Покупателям предложат четыре версии, которые различаются оформлением циферблата.

Все варианты часов изготовлены из нержавеющей стали серебристого цвета. Безель имеет восемь граней и матовую поверхность. Толщина корпуса составляет всего 8 мм, а ширина — 39,9 мм. Таким образом, новинка отличается относительно тонким корпусом на фоне многих моделей с металлическим браслетом.

Компания подготовила четыре цветовых исполнения: с черным, синим, зеленым и белым циферблатом. В остальном оформление моделей одинаковое. На циферблате расположены три стрелки и отдельное окошко для отображения даты. Производитель заявляет точность хода в пределах +-20 секунд в месяц.

Еще одна особенность новинки — сапфировое стекло, которое защищает циферблат от царапин. Часы также получили водонепроницаемость 10 АТМ. Это позволяет использовать их во время плавания, при соблюдении рекомендаций производителя.

Новые часы пока обнаружены только на официальном сайте в Таиланде. Компания еще не объявила стоимость новинки и дату начала продаж. Не уточняется и то, появятся ли все четыре версии на других рынках.

Источник: Notebookcheck