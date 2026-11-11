Timex вернула часы 1976 года ради юбилея фильма «Рокки»

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Timex возродила наручные часы Viscount образца 1976 года к 50-летию фильма «Рокки». Юбилейная версия сохранила винтажный облик оригинала, но получила автоматический механизм Miyota 8215.

Автор: Timex Источник: timex.com

Механизм работает без батарейки и обеспечивает до 40 часов автономного хода. Стальной корпус диаметром 38 мм дополнен чёрным текстурированным циферблатом, золотистыми стрелками и выпуклым акриловым стеклом.

Механизм виден через прозрачную заднюю крышку с юбилейной эмблемой. Каждый экземпляр получит индивидуальный номер, а браслет оснастили быстросъёмными креплениями.

Автор: Timex Источник: timex.com

Timex пока не сообщила стоимость часов, дату начала продаж и размер тиража. Известно лишь, что Viscount 1976 выйдет ограниченной нумерованной серией.

Источник: timex

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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