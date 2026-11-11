2026 год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений — вероятность 95%

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По прогнозам американской исследовательской группы Berkeley Earth, 2026 год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений. Предупреждение прозвучало в день начала климатического саммита COP31 в Турции.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

По оценкам Berkeley Earth, за два месяца до конца года вероятность того, что 2026 год побьет рекорд, установленный в 2024 году, составляет 95%. По данным BBC, исследователи связывают эту тенденцию как с продолжающимся изменением климата, так и с влиянием явления Эль-Ниньо, которое еще больше повышает глобальные температуры.

Всемирная метеорологическая организация также опубликовала свой собственный доклад в понедельник, 9 ноября. Организация более осторожна в своих выводах, чем Berkeley Earth, но она также прогнозирует, что 2026 год будет одним из четырех самых теплых за всю историю наблюдений. Организация предполагает, что 2027 год также будет очень жарким, поскольку ожидается, что исключительно сильное явление Эль-Ниньо продолжится и в следующем году.

По данным BBC, основным источником повышения температуры остается растущая концентрация углекислого газа в атмосфере, в основном из-за сжигания ископаемого топлива. Дополнительные парниковые газы удерживают больше тепла, и около 90% этой энергии поглощается океанами. Эль-Ниньо затем высвобождает часть этого тепла в атмосферу.

Новые прогнозы совпадают с началом саммитом COP31 в Анталье, Турция. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены не только на сокращении выбросов, но и на адаптации стран к всё более суровым погодным явлениям. В последние месяцы страны-участницы саммита столкнулись, среди прочего, с масштабными лесными пожарами в Европе и внезапным обрушением ледника в Непале, в результате которого погибло более тысячи человек.

Саймон Стилл, глава климатической миссии ООН, подчеркнул во время открытия конференции, что один саммит не решит всей проблемы, но нынешняя ситуация требует более быстрых действий. Правительство Турции, в свою очередь, хочет, чтобы переговоры в этом году сосредоточились на новой цели — электрификации энергетических систем и сокращении отходов.

Источник: BBC

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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