Apple может обойти Samsung и стать крупнейшим производителем складных смартфонов в 2026 году

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

В третьем квартале 2026 года Samsung укрепила лидерство на рынке складных смартфонов и заняла 69% поставок, по данным Smart Analytics Global (SAG). При этом общий объем рынка снизился на 2%: производители передали в продажу более 7,5 млн устройств.

Рост Samsung составил 13%. Наибольший вклад внес Galaxy Z Fold8, на который пришлось почти 55% всех складных поставок компании. Аналитики видят в этом подтверждение интереса покупателей к широкоформатным складным смартфонам. Такие устройства раскрываются до размеров, близких к планшету.

Если исключить Samsung, поставки остальных брендов сократились на 24%. Huawei остается на втором месте, однако ее доля снизилась с 18% до 14%. Аналитики связывают это с популярностью модели Pura X View. Lenovo и Motorola с долей 8% сохранили третье место благодаря продажам серии Razr 70.

Автор: samsung Источник: www.samsung.com

По оценкам SAG, широкоформатные модели занимают около 45% рынка и постепенно становятся основным форматом. В четвертом квартале их доля может превысить 65% благодаря складному iPhone Duo, который уже показал сильный старт.

По прогнозу SAG, Apple способна уже в четвертом квартале обойти Samsung и стать крупнейшим производителем складных смартфонов. На 2027 год аналитики ожидают двузначный рост рынка, то есть более 10% в год.

Рынок складных смартфонов в 2026 году меняется быстрее, чем раньше, и переход к широкоформатным моделям определяет его дальнейшее развитие.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 225 0
Автор Derbi Рейтинг +7.30
Блог Смартфоны и телефоны 832 12140 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему ученые не смогут воскресить древних животных: кого на самом деле вывели в Colossal под видом ужасного волка

В 2025 году американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о том, что ей удалось возродить ужасного волка (Aenocyon dirus). Этот крупный хищник обитал на территории Северной...

Как вырастить лес в каменной пустыне: 180-летний эксперимент на острове Вознесения и его последствия

В 1836 году молодой английский ученый Чарльз Дарвин во время кругосветного плавания высадился на острове Вознесения в южной части Атлантического океана. Перед ним лежал участок суши площадью 88 км²...

Почему в одной комнате одни кутаются в теплые вещи, а другим жарко: ученые нашли причину в рецепторах кожи

В повседневной жизни легко заметить, что мужчины и женщины по-разному оценивают температуру в одном и том же помещении. Статистические опросы и замеры в офисах показывают устойчивую разницу в...

✦ ИИ  Разбор городского дизайна Рыбинска: как стилизованные вывески меняют улицу

У Рыбинска есть редкая для городского путеводителя особенность: знакомство с ним можно начать с букв. На Крестовой улице взгляд цепляется за вывески, затем переходит к фасадам, а потом —...

Лысый ибис: почему редкую птицу пришлось учить дороге на юг с помощью летательного аппарата

Над полями летит небольшой аппарат с мотором. Рядом держится стая тёмных птиц с длинными изогнутыми клювами. Они не преследуют машину и не случайно оказались поблизости: в ней сидит человек,...

Зебровые мидии попали в Великие озёра с балластной водой — вода стала прозрачнее, а трубы начали зарастать раковинами

В конце 1980-х на дне озера Сент-Клэр между озёрами Гурон и Эри обнаружили небольшого моллюска с полосатой раковиной. Зебровая мидия Dreissena polymorpha была хорошо известна в Европе, но в...