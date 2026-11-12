Apple может обойти Samsung и стать крупнейшим производителем складных смартфонов в 2026 году

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В третьем квартале 2026 года Samsung укрепила лидерство на рынке складных смартфонов и заняла 69% поставок, по данным Smart Analytics Global (SAG). При этом общий объем рынка снизился на 2%: производители передали в продажу более 7,5 млн устройств.

Рост Samsung составил 13%. Наибольший вклад внес Galaxy Z Fold8, на который пришлось почти 55% всех складных поставок компании. Аналитики видят в этом подтверждение интереса покупателей к широкоформатным складным смартфонам. Такие устройства раскрываются до размеров, близких к планшету.

Если исключить Samsung, поставки остальных брендов сократились на 24%. Huawei остается на втором месте, однако ее доля снизилась с 18% до 14%. Аналитики связывают это с популярностью модели Pura X View. Lenovo и Motorola с долей 8% сохранили третье место благодаря продажам серии Razr 70.

По оценкам SAG, широкоформатные модели занимают около 45% рынка и постепенно становятся основным форматом. В четвертом квартале их доля может превысить 65% благодаря складному iPhone Duo, который уже показал сильный старт.

По прогнозу SAG, Apple способна уже в четвертом квартале обойти Samsung и стать крупнейшим производителем складных смартфонов. На 2027 год аналитики ожидают двузначный рост рынка, то есть более 10% в год.

Рынок складных смартфонов в 2026 году меняется быстрее, чем раньше, и переход к широкоформатным моделям определяет его дальнейшее развитие.

Источник: 4pda