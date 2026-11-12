Два космических аппарата NASA направляются к Марсу после двойного гравитационного маневра у Земли

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Два космических аппарата миссии NASA ESCAPADE направляются к Марсу. Они успешно выполнили два уникальных гравитационных маневра у Земли с использованием собственных двигателей. Новый подход позволяет запускать миссии, не дожидаясь благоприятного взаимного расположения планет, которое обычно случается лишь раз в два года.

Аппараты «Blue» и «Gold» использовали гравитацию Земли в сочетании с точно рассчитанными включениями двигателей (7 и 9 ноября), чтобы набрать скорость для полета к Красной планете. Оба маневра прошли успешно, и теперь аппараты движутся по траектории, которая приведет их к Марсу в сентябре 2027 года.

Это достижение стало завершением самого сложного этапа необычного путешествия, начавшегося почти год назад.

«NASA впервые использовало гравитационный маневр с применением двигателей для отправки космических аппаратов к Марсу — и мы выполнили этот маневр дважды, безупречно, всего за два дня», — отметила Асал Насери, исполняющая обязанности заместителя директора полетов в Отделе гелиофизики NASA.

Миссия ESCAPADE осуществляется под руководством Лаборатории космических наук Калифорнийского университета. Главный исследователь проекта Роберт Лиллис отметил заслуги оперативной группы, которая успешно подготовила оба космических аппарата к выполнению важнейших маневров.

Большинство миссий к Марсу стартуют в течение относительно короткого «пускового окна», которое открывается примерно каждые 26 месяцев — в периоды, когда взаимное расположение двух планет позволяет совершить перелет с минимальными затратами топлива.

Для миссии ESCAPADE был выбран иной путь. Ровно год назад два аппарата стартовали на борту ракеты New Glenn компании Blue Origin; в тот момент Земля и Марс находились по разные стороны от Солнца. Вместо того чтобы сразу направиться к Красной планете, аппараты взяли курс на область вблизи второй точки Лагранжа в системе «Земля — Солнце» (L2), расположенную примерно в миллионе километров от нашей планеты.

В течение года они двигались по вытянутой петлеобразной траектории, которая в конечном итоге привела их обратно к Земле. К моменту их возвращения в ноябре 2026 года взаимное расположение Земли и Марса изменилось, став более благоприятным для полета.

Затем космические аппараты использовали гравитационное поле Земли, чтобы изменить направление движения и набрать скорость. Одновременно с этим на каждом из них примерно на девять минут были включены двигатели, что обеспечило дополнительное ускорение, необходимое для начала полета к Марсу.

Аппарат «Blue» завершил свой маневр 7 ноября на высоте около 1600 км от поверхности Земли. Аппарат «Gold» выполнил аналогичный маневр два дня спустя, пройдя на высоте около 1050 км над планетой. Включение двигателей позволило увеличить скорость аппаратов более чем на 1600 км/ч.

Этот метод известен как гравитационный маневр с использованием тяги двигателей, или маневр Оберта. Хотя космические аппараты и раньше использовали гравитацию планет для изменения траектории полета, по данным NASA, это первый случай успешного применения такого маневра у Земли для отправки миссии к Марсу.

Джефф Паркер из компании Advanced Space, главный проектировщик миссии, отметил, что такой подход может обеспечить значительно большую гибкость при планировании будущих полетов. Такая гибкость может стать важным преимуществом по мере увеличения числа космических аппаратов, отправляемых к Марсу.

Запуск в узком «окне» возможностей накладывает серьезные требования на стартовые комплексы, процесс подготовки аппаратов и график миссии. Погодные условия или технические неполадки могут привести к тому, что миссия пропустит свой шанс, и ее придется отложить еще на два года.

Миссия ESCAPADE доказала, что космические аппараты могут стартовать раньше, оставаться на подходящей орбите и отправиться к Марсу тогда, когда взаимное расположение планет станет благоприятным. Марк Льюис, руководитель Центра управления полетами в Лаборатории космических наук Калифорнийского университета, отметил, что успешное выполнение этих маневров может изменить подход к планированию космических миссий.

Такой подход не отменяет важности взаимного расположения планет для полета к Марсу. Скорее, он позволяет разделить момент запуска с Земли и последующий старт космического аппарата непосредственно к Марсу.

Достигнув Марса, два аппарата миссии ESCAPADE исследуют, как солнечный ветер — поток заряженных частиц — взаимодействует с магнитной средой планеты и способствует утрате ее атмосферы. Когда-то на Марсе существовали реки и озера, а атмосфера была гораздо плотнее. Сегодня ее плотность составляет менее 1% от земной. У планеты больше нет глобального магнитного поля, хотя намагниченные породы в ее коре создают локальные магнитные поля. Ученые полагают, что солнечный ветер сыграл ключевую роль в постепенном «сдувании» атмосферных газов на протяжении миллиардов лет.

Аппарат NASA MAVEN уже изучал этот процесс, однако миссия ESCAPADE предложит иной подход: два космических аппарата будут вести скоординированные наблюдения за одной и той же меняющейся средой. Это позволит ученым разграничить изменения, происходящие с течением времени, и различия, обусловленные местоположением — задачу, которую крайне сложно решить, опираясь на данные лишь одного орбитального зонда.

Результаты этого исследования важны не только для понимания древнего климата планеты. Марс практически не защищен от радиации, возникающей во время солнечных бурь, поэтому «космическая погода» — критически важный фактор для будущих астронавтов, которые будут жить или работать на его поверхности.

Данные, полученные в ходе миссии ESCAPADE, помогут ученым лучше изучить поведение высокоэнергетических частиц вблизи Марса и уточнить информацию, необходимую для оценки радиационных рисков. Еще один объект изучения — марсианская ионосфера, область верхних слоев атмосферы, содержащая электрически заряженные частицы. Изменения в этой области могут влиять на радиосигналы, что способно затруднить связь и навигацию для космических аппаратов, летательных аппаратов и людей, работающих на Марсе.

Источник: dailygalaxy