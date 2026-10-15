Seiko выпустила новые версии часов Rotocall в серебряном и золотом исполнении

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Компания Seiko представила две новые модели цифровых часов Rotocall. Серебряная версия HFL002 уже поступила в продажу в США по цене 550 долларов. Информации о доступности золотой модели HFL003 пока нет.

Автор: Seiko Источник: www.gearpatrol.com

Оригинальный Rotocall дебютировал в 1982 году и выпускался несколько лет. В 1980-х годах эти часы использовали астронавты, в том числе Салли Райд. Устройство объединяло функции секундомера, таймера обратного отсчёта, будильника и двойного времени. Переключение режимов осуществлялось с помощью восьмиугольного безеля.

Новые модели сохранили размеры и конструкцию предшественника. Корпус выполнен из нержавеющей стали, его диаметр составляет 37 мм, толщина — 10,5 мм, длина — 43,5 мм. Водозащита рассчитана на 100 метров. Стекло — Hardlex. Механизм — кварцевый цифровой, калибр A824.

Автор: Seiko Источник: www.gearpatrol.com

Отличие от прошлогоднего переиздания заключается в реверсивном LCD-дисплее: фон стал чёрным, а цифры — серыми. Отделка корпуса выполнена методом круговой шлифовки. Браслет из нержавеющей стали состоит из пяти рядов и имеет тройную застёжку с кнопочным фиксатором.

Автор: Seiko Источник: www.gearpatrol.com

Функционал включает хронограф с точностью до 1/100 секунды, отображение дня недели и даты, будильник, предупреждение о разряде батареи и двойное время. Вращающийся восьмиугольный безель служит для переключения режимов.

Источник: Gear Patrol

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Об авторе
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