Casio выпустила ретрочасы с сапфировым стеклом и стальным корпусом

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Casio готовит к продаже в Японии цифровые часы Vintage A1000SP-7JR стоимостью 27 500 иен (около 174 долларов). Модель выделяется сочетанием ретродизайна и материалов, которые редко встречаются в доступных электронных часах: корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали, а экран защищает сапфировое стекло.

Автор: Casio Источник: www.gizmochina.com

Толщина корпуса составляет всего 7,3 мм, размеры — 39,6 x 38 мм, масса — 101 г. Браслет получил сочетание матовой и зеркально отполированной поверхностей, а застёжка выполнена по трёхсекционной схеме с фиксацией одним нажатием. Под сапфировым стеклом находится латунный циферблат с радиальной отделкой и полосатым покрытием, нанесённым методом вакуумного напыления.

Встроенный цифровой модуль предлагает секундомер с точностью до 1/100 секунды, будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Предусмотрено переключение между 12- и 24-часовым форматом времени, а в темноте помогает белая светодиодная подсветка. Часы работают от батарейки CR1616, расчётный срок службы которой составляет около трёх лет.

Японская розничная сеть TiCTAC начала предварительные продажи A1000SP-7JR 9 октября, а общий выход модели на японский рынок запланирован на ноябрь 2026 года. Стоимость составляет 27 500 иен. Покупатели также получат специальную упаковку. Ранее часы появились на рынках Китая, Индии и еврозоны в июле 2026 года.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 245 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Одежда и аксессуары 183 1556 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему у животных четное количество ног и у них не бывает трех или пяти конечностей

Почему у животных именно четное количество ног? Почему у собак четыре лапы, у насекомых шесть ног, а у пауков восемь? Почему природа избегает нечетного количества ног у своих «творений».

Зачем придумали дорожный знак с тремя людьми в машине и почему его почти не встретить

Представьте, что едете по Германии и замечаете необычный дорожный знак. На белом фоне нарисован чёрный автомобиль, а внутри три человеческих силуэта. Ни цифр, ни стрелок, ни привычных ограничений....

Magnavox Odyssey: зачем с первой игровой приставкой шли плёнки на телевизор

Представьте игровую приставку без процессора, программного обеспечения, звука и привычной графики. На экране телевизора светятся несколько прямоугольников и вертикальная линия. Цветная плёнка с...

Взлом Binance на $6 млрд, а также внезапная прибыльность Антропика: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: в крипте взломали сразу Binance, Polymarket и Trezor, РФ хочет ограничить зарубежный интернет-трафик...

Почему камера на 200 мегапикселей в смартфоне все еще снимает хуже старой зеркалки на 12 Мп

Маркетологи мобильных брендов обожают цифры. Сначала они гордились 48 мегапикселями, потом сотней, а теперь смартфоны козыряют датчиками на 200 Мп. Логика обывателя проста: чем больше цифра в...

Что снится людям без воображения: исследование мультисенсорной природы афантазии

Большинство людей воспринимают способность вызывать в памяти чувственные образы как нечто естественное. Если попросить человека вспомнить внешность близкого родственника, интерьер своей комнаты или...