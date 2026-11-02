Casio выпустила ретрочасы с сапфировым стеклом и стальным корпусом

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Casio готовит к продаже в Японии цифровые часы Vintage A1000SP-7JR стоимостью 27 500 иен (около 174 долларов). Модель выделяется сочетанием ретродизайна и материалов, которые редко встречаются в доступных электронных часах: корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали, а экран защищает сапфировое стекло.

Толщина корпуса составляет всего 7,3 мм, размеры — 39,6 x 38 мм, масса — 101 г. Браслет получил сочетание матовой и зеркально отполированной поверхностей, а застёжка выполнена по трёхсекционной схеме с фиксацией одним нажатием. Под сапфировым стеклом находится латунный циферблат с радиальной отделкой и полосатым покрытием, нанесённым методом вакуумного напыления.

Встроенный цифровой модуль предлагает секундомер с точностью до 1/100 секунды, будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Предусмотрено переключение между 12- и 24-часовым форматом времени, а в темноте помогает белая светодиодная подсветка. Часы работают от батарейки CR1616, расчётный срок службы которой составляет около трёх лет.

Японская розничная сеть TiCTAC начала предварительные продажи A1000SP-7JR 9 октября, а общий выход модели на японский рынок запланирован на ноябрь 2026 года. Стоимость составляет 27 500 иен. Покупатели также получат специальную упаковку. Ранее часы появились на рынках Китая, Индии и еврозоны в июле 2026 года.

Источник: gizmochina