Casio выпустила массивные Edifice, которые выглядят дороже своих возможностей

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Casio представила две новые версии наручных часов Edifice EFR-539G-2AV и EFR-539G-3AV. Обе модели весят 184 г и получили крупный корпус размером 54,1 x 49,5 мм. При этом производитель сохранил привычную кварцевую конструкцию, дополнив её секундомером и водозащитой до 100 метров.

Модели различаются оформлением. EFR-539G-2AV получила тёмно-синий циферблат с элементами цвета розового золота, а EFR-539G-3AV — зелёный циферблат с золотистыми деталями. Корпус и безель изготовлены из нержавеющей стали и алюминия. Браслеты также имеют двухцветную отделку, а задняя крышка фиксируется винтовым соединением.

Секундомер измеряет время с точностью до 0,1 секунды и работает в нескольких режимах: фиксирует прошедшее и промежуточное время, а также результаты первого и второго участников. Максимальная продолжительность измерения составляет 59 минут 59,9 секунды. Часы оснащены минеральным стеклом, кварцевым механизмом и батарейкой SR920SW, которой хватает примерно на два года. Заявленная точность хода — +-20 секунд в месяц.

В Сингапуре Casio оценила каждую модель в 259 сингапурских долларов (около 201 доллара США). На международном сайте производителя обе новинки также появились с пометкой о выпуске в ноябре 2026 года.

Источник: casio