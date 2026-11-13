Realme бросил вызов OnePlus с аккумулятором на 9000 мА·ч и неожиданно получил преимущество

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч оказался не самым сильным вариантом даже при сопоставимой цене. В сравнении OnePlus Turbo 6V и Realme Neo7 SE, опубликованном Gizmochina, преимущество по общей совокупности характеристик получил аппарат Realme, хотя по автономности конкурировать с ним OnePlus будет непросто.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

OnePlus Turbo 6V оснащён кремний-углеродной батареей ёмкостью 9000 мА·ч. Это на 2000 мА·ч больше, чем у Realme Neo7 SE с аккумулятором на 7000 мА·ч. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт, но OnePlus дополнительно способен заряжать другие устройства по кабелю с мощностью до 27 Вт.

У моделей разные приоритеты и в аппаратной части. OnePlus использует Snapdragon 7s Gen 4, графику Adreno 810 и накопитель UFS 3.1. Realme получил Dimensity 8400 Max, Mali-G720 и более быструю память UFS 4.0. Кроме того, для Neo7 SE предусмотрена конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти, тогда как у Turbo 6V максимальный объём составляет 12 ГБ.

Автор: Андрей Матвеев Источник: unsplash.com

Realme также получил более функциональный экран. Его 6,78-дюймовая LTPO OLED-панель поддерживает частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость 6000 нит. У OnePlus установлена AMOLED-матрица с частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит. В фотосъёмке преимущество у Realme: помимо основной камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией, смартфон оснащён широкоугольным модулем на 8 Мп. У OnePlus вместо него установлен вспомогательный датчик на 2 Мп. При этом Turbo 6V стоит примерно 300 долларов, а Neo7 SE — около 250 долларов. По оценке Gizmochina, Realme предлагает более сбалансированное оснащение за меньшую сумму, тогда как OnePlus рассчитан прежде всего на тех, кому важнее автономность.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 227 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +113.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12146 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему ученые не смогут воскресить древних животных: кого на самом деле вывели в Colossal под видом ужасного волка

В 2025 году американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о том, что ей удалось возродить ужасного волка (Aenocyon dirus). Этот крупный хищник обитал на территории Северной...

Как вырастить лес в каменной пустыне: 180-летний эксперимент на острове Вознесения и его последствия

В 1836 году молодой английский ученый Чарльз Дарвин во время кругосветного плавания высадился на острове Вознесения в южной части Атлантического океана. Перед ним лежал участок суши площадью 88 км²...

Почему в одной комнате одни кутаются в теплые вещи, а другим жарко: ученые нашли причину в рецепторах кожи

В повседневной жизни легко заметить, что мужчины и женщины по-разному оценивают температуру в одном и том же помещении. Статистические опросы и замеры в офисах показывают устойчивую разницу в...

✦ ИИ  Разбор городского дизайна Рыбинска: как стилизованные вывески меняют улицу

У Рыбинска есть редкая для городского путеводителя особенность: знакомство с ним можно начать с букв. На Крестовой улице взгляд цепляется за вывески, затем переходит к фасадам, а потом —...

Лысый ибис: почему редкую птицу пришлось учить дороге на юг с помощью летательного аппарата

Над полями летит небольшой аппарат с мотором. Рядом держится стая тёмных птиц с длинными изогнутыми клювами. Они не преследуют машину и не случайно оказались поблизости: в ней сидит человек,...

Зебровые мидии попали в Великие озёра с балластной водой — вода стала прозрачнее, а трубы начали зарастать раковинами

В конце 1980-х на дне озера Сент-Клэр между озёрами Гурон и Эри обнаружили небольшого моллюска с полосатой раковиной. Зебровая мидия Dreissena polymorpha была хорошо известна в Европе, но в...