Realme бросил вызов OnePlus с аккумулятором на 9000 мА·ч и неожиданно получил преимущество

Смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч оказался не самым сильным вариантом даже при сопоставимой цене. В сравнении OnePlus Turbo 6V и Realme Neo7 SE, опубликованном Gizmochina, преимущество по общей совокупности характеристик получил аппарат Realme, хотя по автономности конкурировать с ним OnePlus будет непросто.

OnePlus Turbo 6V оснащён кремний-углеродной батареей ёмкостью 9000 мА·ч. Это на 2000 мА·ч больше, чем у Realme Neo7 SE с аккумулятором на 7000 мА·ч. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт, но OnePlus дополнительно способен заряжать другие устройства по кабелю с мощностью до 27 Вт.

У моделей разные приоритеты и в аппаратной части. OnePlus использует Snapdragon 7s Gen 4, графику Adreno 810 и накопитель UFS 3.1. Realme получил Dimensity 8400 Max, Mali-G720 и более быструю память UFS 4.0. Кроме того, для Neo7 SE предусмотрена конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти, тогда как у Turbo 6V максимальный объём составляет 12 ГБ.

Realme также получил более функциональный экран. Его 6,78-дюймовая LTPO OLED-панель поддерживает частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость 6000 нит. У OnePlus установлена AMOLED-матрица с частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит. В фотосъёмке преимущество у Realme: помимо основной камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией, смартфон оснащён широкоугольным модулем на 8 Мп. У OnePlus вместо него установлен вспомогательный датчик на 2 Мп. При этом Turbo 6V стоит примерно 300 долларов, а Neo7 SE — около 250 долларов. По оценке Gizmochina, Realme предлагает более сбалансированное оснащение за меньшую сумму, тогда как OnePlus рассчитан прежде всего на тех, кому важнее автономность.

Источник: gizmochina