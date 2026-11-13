OPPO отменила Find X10 Ultra, а HUAWEI nova 18 и vivo X500s получат новые камеры и экраны

На рынке аудиооборудования состоялся анонс Blackmagic Ambisonic Microphone — компактного устройства со 108 встроенными датчиками для записи пространственного звука. Разработка велась совместно с компанией Apple и ориентирована на создателей контента для виртуальной реальности, использующих как профессиональные камеры, так и смартфоны iPhone.

Конструкция новинки представляет собой алюминиевый цилиндр, внутри которого по особой схеме, предоставленной инженерами Apple, расположены 108 цифровых MEMS-капсюлей (микроскопических кремниевых микрофонов). Apple также передала партнеру алгоритмы фильтрации звука, а Blackmagic создала электронику и корпус. Встроенный чип микрофона самостоятельно сводит данные со всех 108 сенсоров в 64 канала. Звук пишется в 32-битном качестве, что исключает перегрузки на высокой громкости, с применением алгоритма Ambisonics седьмого порядка. Данный стандарт отвечает за создание плотной сферической звуковой сцены, где каждый шорох имеет точные координаты относительно слушателя.

Устройство функционирует по принципу прямого подключения через разъем USB Type-C, по которому идет и звук, и питание. Установка драйверов на компьютер не требуется. Микрофон полностью совместим с ранее выпущенной камерой URSA Cine Immersive: оба аппарата автоматически синхронизируют видео и объемный звук прямо во время съемки, упрощая последующий монтаж. Для записи через iPhone используется программа Blackmagic Camera, а для компьютерной обработки в реальном времени — софт Fairlight Live. Дополнительно анонсирован скорый выход сетевого переходника USB — SMPTE 2110, необходимого для интеграции микрофона в инфраструктуру современного цифрового телевещания.

Старт продаж Blackmagic Ambisonic Microphone запланирован на декабрь. На официальном сайте производителя в США базовый микрофон для записи пространственного звука оценен в 1909 долларов (приблизительно 190 000 рублей). Комплект для уличных съемок со специальной насадкой от ветра и фиксирующимся проводом стоит 2405 долларов (порядка 240 000 рублей).

Источник: 4pda