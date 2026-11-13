OPPO отменила Find X10 Ultra, а HUAWEI nova 18 и vivo X500s получат новые камеры и экраны

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

На рынке аудиооборудования состоялся анонс Blackmagic Ambisonic Microphone — компактного устройства со 108 встроенными датчиками для записи пространственного звука. Разработка велась совместно с компанией Apple и ориентирована на создателей контента для виртуальной реальности, использующих как профессиональные камеры, так и смартфоны iPhone.

Конструкция новинки представляет собой алюминиевый цилиндр, внутри которого по особой схеме, предоставленной инженерами Apple, расположены 108 цифровых MEMS-капсюлей (микроскопических кремниевых микрофонов). Apple также передала партнеру алгоритмы фильтрации звука, а Blackmagic создала электронику и корпус. Встроенный чип микрофона самостоятельно сводит данные со всех 108 сенсоров в 64 канала. Звук пишется в 32-битном качестве, что исключает перегрузки на высокой громкости, с применением алгоритма Ambisonics седьмого порядка. Данный стандарт отвечает за создание плотной сферической звуковой сцены, где каждый шорох имеет точные координаты относительно слушателя.

Автор: https://www.oppo.com/ru/smartphones/?tab=latest-pr Источник: www.oppo.com

Устройство функционирует по принципу прямого подключения через разъем USB Type-C, по которому идет и звук, и питание. Установка драйверов на компьютер не требуется. Микрофон полностью совместим с ранее выпущенной камерой URSA Cine Immersive: оба аппарата автоматически синхронизируют видео и объемный звук прямо во время съемки, упрощая последующий монтаж. Для записи через iPhone используется программа Blackmagic Camera, а для компьютерной обработки в реальном времени — софт Fairlight Live. Дополнительно анонсирован скорый выход сетевого переходника USB — SMPTE 2110, необходимого для интеграции микрофона в инфраструктуру современного цифрового телевещания.

Старт продаж Blackmagic Ambisonic Microphone запланирован на декабрь. На официальном сайте производителя в США базовый микрофон для записи пространственного звука оценен в 1909 долларов (приблизительно 190 000 рублей). Комплект для уличных съемок со специальной насадкой от ветра и фиксирующимся проводом стоит 2405 долларов (порядка 240 000 рублей).

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 210 0
Автор Derbi Рейтинг +7.30
Блог Смартфоны и телефоны 832 12146 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему ученые не смогут воскресить древних животных: кого на самом деле вывели в Colossal под видом ужасного волка

В 2025 году американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о том, что ей удалось возродить ужасного волка (Aenocyon dirus). Этот крупный хищник обитал на территории Северной...

Как вырастить лес в каменной пустыне: 180-летний эксперимент на острове Вознесения и его последствия

В 1836 году молодой английский ученый Чарльз Дарвин во время кругосветного плавания высадился на острове Вознесения в южной части Атлантического океана. Перед ним лежал участок суши площадью 88 км²...

Почему в одной комнате одни кутаются в теплые вещи, а другим жарко: ученые нашли причину в рецепторах кожи

В повседневной жизни легко заметить, что мужчины и женщины по-разному оценивают температуру в одном и том же помещении. Статистические опросы и замеры в офисах показывают устойчивую разницу в...

✦ ИИ  Разбор городского дизайна Рыбинска: как стилизованные вывески меняют улицу

У Рыбинска есть редкая для городского путеводителя особенность: знакомство с ним можно начать с букв. На Крестовой улице взгляд цепляется за вывески, затем переходит к фасадам, а потом —...

Лысый ибис: почему редкую птицу пришлось учить дороге на юг с помощью летательного аппарата

Над полями летит небольшой аппарат с мотором. Рядом держится стая тёмных птиц с длинными изогнутыми клювами. Они не преследуют машину и не случайно оказались поблизости: в ней сидит человек,...

Зебровые мидии попали в Великие озёра с балластной водой — вода стала прозрачнее, а трубы начали зарастать раковинами

В конце 1980-х на дне озера Сент-Клэр между озёрами Гурон и Эри обнаружили небольшого моллюска с полосатой раковиной. Зебровая мидия Dreissena polymorpha была хорошо известна в Европе, но в...