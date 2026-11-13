Летевший со скоростью 200 км/ч самолет Boeing 737 MAX 8 столкнулся с птицей — никто не пострадал

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| Новость | Авто и транспорт

Во время взлета из аэропорта Джексонвилла самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании United Airlines на скорости около 100 узлов столкнулся с птицей. Она попала в иллюминатор кабины пилотов. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, и самолет благополучно прибыл в Хьюстон.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Рейс UA2453 авиакомпании United Airlines вылетел из международного аэропорта Джексонвилла в 6:50 утра по местному времени в субботу, 7 ноября, направляясь в международный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне. Во время разгона на взлетно-посадочной полосе 26 на скорости около 100 узлов птица ударилась о левую сторону кабины пилотов.

Несмотря на удар во время критически важного этапа набора высоты, экипаж продолжил процедуру взлета, и полет прошел без инцидентов. Самолет — Boeing 737 MAX 9, регистрационный номер N37545 — быстро достиг крейсерской высоты 36 000 футов над Мексиканским заливом.

Современные окна кабины пассажирских самолетов изготавливаются с использованием многослойной технологии ламинированного стекла, что позволяет им выдерживать удары даже на высоких скоростях. После инцидента пилоты контролировали бортовые приборы и системы давления в кабине, следуя процедурам безопасности, разработанным для таких ситуаций.

Согласно отчету, рейс UA2453 прошел без осложнений и благополучно приземлился в аэропорту назначения в Хьюстоне через два часа и 18 минут после вылета. После завершения полета самолет был направлен на стандартную проверку технического состояния, где был проведен детальный осмотр и оценка повреждений, вызванных столкновением с птицей. Перевозчик сообщил об отсутствии задержек в связи с инцидентом.

Столкновения с птицами являются одними из наиболее распространенных опасностей во время взлета или посадки. Хотя они не всегда приводят к серьезным последствиям, авиакомпании и аэропорты регулярно принимают меры для снижения риска таких инцидентов.

Источник: Aairlive

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Автор avia_news Рейтинг +4.10
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