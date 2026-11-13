Сбой в Microsoft 365 затронул 130 000 пользователей — инженеры восстановливают работу сервисов

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Microsoft продолжает работу по восстановлению сервисов после масштабного сбоя, нарушившего доступ к Outlook, Teams и другим приложениям Microsoft 365. По данным Downdetector, сбой затронул почти 130 000 пользователей по всему миру. Microsoft считает, что причиной инцидента стали недоступные серверы и проблемы с автоматическими проверками работоспособности.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Компания начала восстанавливать работу затронутой инфраструктуры. Однако в четверг, 12 ноября, некоторые пользователи продолжали испытывать проблемы с подключением.

Microsoft объяснила сбой проблемой инфраструктуры, из-за которой несколько серверов неожиданно стали недоступны. Эти сбои увеличили нагрузку на оставшиеся серверы, создав дополнительное давление на всю инфраструктуру.

Компания заявила, что общий трафик не увеличился настолько, чтобы объяснить повышенную нагрузку. Недоступные серверы заставили оставшуюся инфраструктуру обрабатывать больше запросов, чем обычно. Возможно, причиной проблемы стала проблема с автоматическими проверками работоспособности серверов. Эти проверки помогают Microsoft определить, правильно ли функционируют отдельные серверы. Однако сбой в этом процессе, по-видимому, помешал некоторым серверам работать.

В результате возникли проблемы с подключением, затронувшие несколько продуктов Microsoft 365. Пользователи сообщали о трудностях с доступом к почтовым ящикам Outlook и отправкой и получением электронных писем. Другие пользователи испытывали проблемы с загрузкой Teams и офисных приложений Microsoft.

В пиковый период сбоя Downdetector зафиксировал почти 130 000 сообщений. Проблемы затронули Word, Excel, PowerPoint, SharePoint и OneDrive. Также наблюдались сбои в работе помощника Copilot от Microsoft.

Microsoft начала тестирование альтернативного метода контроля работы серверов. Сейчас компания расширяет это решение на всю свою инфраструктуру. Она также разрабатывает автоматизированный процесс для выявления не отвечающих серверов и их перезапуска.

Ранее Microsoft сообщала о прогрессе в восстановлении сервисов Teams по всей Северной Америке. Однако сообщения от пользователей указывают на то, что проблемы с подключением не исчезли полностью. Сбой показал, как отказы отдельных компонентов инфраструктуры могут влиять на несколько взаимосвязанных сервисов. Облачные приложения Microsoft зависят от обширной серверной инфраструктуры для обработки аутентификации, связи и доступа к данным.

Автоматизированные проверки работоспособности играют важную роль в поддержании этой инфраструктуры. Они помогают операторам выявлять неисправные машины до того, как эти сбои повлияют на работу более широкого круга сервисов. Проблемы с самими проверками могут осложнить этот процесс.

Источник: x.com/MSFT365Status

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Автор avia_news Рейтинг +4.10
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