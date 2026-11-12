Casio выпустила G-SHOCK с необычной подсветкой в виде воющего волка

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Casio представила часы G-Shock GM-6900XG-8, которые при включении подсветки показывают воющего волка вместо обычного равномерного свечения дисплея. Необычная анимация связана с японской музыкальной группой XG, с которой производитель выпустил уже вторую совместную модель.

Корпус часов получил серебристый безель из нержавеющей стали, а полупрозрачный ремешок украшен названием Xtraordinary Genes. Многоугольная печать создаёт эффект татуировки на запястье. Для включения подсветки предусмотрена отдельная кнопка с символом X. На дисплее появляется силуэт воющего волка — отсылка к поклонникам группы, которые называют себя ALPHAZ.

На задней крышке выгравирован японский иероглиф 緒, связанный с традиционным приветствием участниц группы перед выступлениями. Он символизирует связь между музыкантами и их аудиторией. В комплект также входит специальная упаковка с изображением семи волков — по одному на каждую участницу XG.

Часы сохраняют характерную для серии G-SHOCK ударопрочную конструкцию. Корпус размером 53,9 x 49,7 x 18,6 мм весит 107 г и выдерживает давление воды до 20 бар (200 м). Питание обеспечивает батарейка CR2016 с заявленным сроком службы около пяти лет. В Японии модель GM-6900XG-8JR должна поступить в продажу в ноябре 2026 года по рекомендованной цене 39 600 иен. Сроки международного запуска Casio пока не объявила.

Источник: casio