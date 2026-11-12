Google Pixel 11 мог остаться без GrapheneOS из-за неожиданного пробела в защите

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Операционная система GrapheneOS сможет работать на смартфонах Google Pixel 11, хотя ещё недавно разработчики рассматривали возможность полностью отказаться от поддержки этой линейки. Препятствием стала отсутствующая программная поддержка аппаратной технологии Memory Tagging Extension (MTE), необходимой для защиты памяти от определённых типов уязвимостей.

Автор: Триянш Гилл Источник: unsplash.com

Проблему удалось решить с выходом Android 17 QPR2. Разработчики GrapheneOS подтвердили 11 ноября, что проверили работу MTE в новой версии системы и получили подтверждение совместимости. По их словам, портирование GrapheneOS на Pixel 11 было практически завершено ещё вскоре после выхода смартфонов, но работу пришлось остановить из-за отсутствия необходимой функции в прошивке.

MTE работает на уровне процессора ARM: технология сопоставляет специальные метки областей памяти и указателей, обращающихся к ним. Если значения не совпадают, система может остановить выполнение потенциально опасного кода. GrapheneOS считает аппаратную поддержку MTE обязательным условием для устройств, на которых устанавливает свою операционную систему.

При этом появление совместимости ещё не означает немедленного выхода готовой версии. Разработчики сообщили, что сначала сосредоточатся на выпуске GrapheneOS для Motorola Signature 27, а затем завершат работу над сборкой на базе Android 17 QPR2. Производительность Pixel 11 с включённой MTE разработчики оценили как вполне приемлемую: дополнительные затраты ресурсов сопоставимы с другими совместимыми смартфонами Google.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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