На Луне нашли железо, которое не должно было пережить собственное охлаждение

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В лунном грунте обнаружили металлическое железо, сохранившее необычную кристаллическую структуру вопреки условиям, при которых оно должно было превратиться в другую фазу. Находку сделали китайские учёные при изучении образцов, доставленных миссией «Чанъэ-6» с обратной стороны Луны.

Необычный металл обнаружили внутри микроскопических частиц ударного стекла. Это γ-железо с гранецентрированной кубической решёткой. При обычном охлаждении оно переходит в α-железо, однако в двух исследованных образцах γ-фаза оказалась преобладающей формой металлического железа. Учёные связывают её сохранность с быстрым охлаждением расплава после метеоритных ударов, примесями углерода и защитой со стороны стекловидной оболочки.

Ещё интереснее оказались магнитные свойства находки. Исследование с помощью электронной голографии показало, что сравнительно крупные наночастицы формируют устойчивые магнитные вихри. Их намагниченность распределяется по кругу, сохраняя стабильную реакцию на внешнее магнитное поле. Это означает, что частицы могут служить своеобразными носителями информации о магнитных условиях, существовавших на Луне во время древних столкновений.

Сегодня у спутника нет глобального магнитного поля, но в его породах сохранились следы древнего магнетизма. Новая находка расширяет возможности его изучения: γ-железо и обычное α-железо формируются при разных условиях и могут фиксировать разные этапы ударных событий.

Источник: scitechdaily