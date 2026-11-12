Нейробиологи выяснили, что происходит в мозге в момент ощущения «выхода из тела»

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| Новость | Наука и космос

Ощущение, будто человек покинул собственное тело, может возникать не только во сне, но и в промежуточных состояниях сознания. К такому выводу пришла международная команда ученых под руководством нейробиолога Терезы Кампильо-Феррер. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Consciousness and Cognition за 2026 год.

Автор: Google Источник: gemini.google.com

В эксперименте участвовали 35 здоровых добровольцев. В лаборатории сна ученые использовали медитацию и световую стимуляцию, чтобы повысить вероятность необычных ощущений, а активность мозга регистрировали с помощью высокоплотной электроэнцефалографии. Дополнительные датчики отслеживали движения глаз, мышечную и сердечную активность. Участников попросили подавать условный сигнал движением глаз влево-вправо-влево-вправо, когда у них появлялись необычные телесные ощущения. После сеансов исследователи подробно опрашивали добровольцев и сопоставляли рассказы с записями приборов.

Такие ощущения испытали 20 человек. Всего ученые отобрали для анализа 36 эпизодов. Они возникали преимущественно во время медитации, пока участники оставались бодрствующими, но также отмечались при пробуждениях и в фазах быстрого и медленного сна. Речь шла не только о восприятии себя вне тела: добровольцы описывали чувство парения или полета, падения и изменения привычного ощущения собственного тела.

Схема эксперимента по фиксации нестандартного соматического опыта. В процессе сеанса медитации и световой стимуляции исследователи отслеживали работу мозга с помощью ЭЭГ, а участники взглядом давали знать о наступлении ключевых переживаний.
Схема эксперимента по фиксации нестандартного соматического опыта. В процессе сеанса медитации и световой стимуляции исследователи отслеживали работу мозга с помощью ЭЭГ, а участники взглядом давали знать о наступлении ключевых переживаний.
Автор: Campillo-Ferrer et al. Источник: www.sciencedirect.com

Анализ электроэнцефалограмм показал, что во время этих эпизодов мозговая активность сочетала признаки бодрствования и сна. Исследователи обнаружили усиление высокочастотных бета- и гамма-колебаний и снижение медленных дельта- и тета-волн. Изменения особенно заметно проявлялись в височных областях мозга. Авторы предполагают, что необычные телесные переживания могут сопровождаться кратковременной «реактивацией» активности, характерной для бодрствования, внутри состояния сна.

Полученные результаты согласуются с более ранними обзорами, связывающими внетелесные переживания с ослаблением бодрствования, фазами быстрого сна, осознанными сновидениями и сонным параличом. Однако новый эксперимент не доказывает, что сознание действительно покидает тело: он изучает субъективные ощущения и сопутствующие им изменения мозговой активности. Кроме того, выборка была небольшой, а выводы требуют проверки в дальнейших исследованиях.

Источник: sciencedirect.com

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