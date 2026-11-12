Boeing и Airbus могли негласно договориться не создавать новые семейства самолетов

Скотт Кирби, генеральный директор одной из крупнейших авиакомпаний мира, никогда не стесняется в критике в адрес ведущих производителей авиатехники. На этот раз глава United Airlines утверждает, что Boeing и Airbus — действуя как дуополия — негласно, без каких-либо формальных соглашений, договорились не создавать новые семейства самолетов.

Кирби признает, что никаких официальных договоренностей не существует. Однако логику, лежащую в основе его обвинений, трудно игнорировать. Особенно ярко эта проблема проявляется в сегменте среднемагистральных самолетов. Boeing прекратил производство модели 757 в 2004 году, и до сих пор — спустя более двух десятилетий — замены ей так и не появилось. По словам самого Кирби, он настаивает на создании преемника уже около двадцати лет, но пока безуспешно.

Работа над проектом Boeing «New Midsize Airplane» (известным также как 797) была приостановлена ​​в январе 2020 года. В июне 2022 года представители компании заявили, что к проекту вернутся только тогда, когда двигатели и инструменты для проектирования достигнут необходимого уровня зрелости.

Тот факт, что появления других новых программ пока ожидать не приходится, не отрицает ни один из двух производителей. На конференции ISTAT в Праге в октябре 2025 года представители обеих корпораций признали, что в обозримом будущем появления нового поколения пассажирских самолетов ожидать не стоит.

Для Boeing это решение было официально обосновано финансовыми соображениями: компании необходимо прежде всего оздоровить свой баланс. Кроме того, по словам генерального директора Келли Ортберга, заказчики требуют, чтобы Boeing сосредоточился на текущей линейке продукции и повысил ее надежность, прежде чем приступать к разработке новой модели.

Airbus продвинулся немного дальше. Глава концерна Гийом Фори планирует запуск преемника семейства A320 примерно к 2030 году, а начало поставок ожидается во второй половине 2030-х годов. Таким образом, даже в самом оптимистичном сценарии авиакомпаниям придется ждать почти пятнадцать лет.

Отсутствие спешки у обеих корпораций можно объяснить переполненными портфелями заказов. У Boeing в очереди на производство находится около 7000 самолетов, у Airbus — более 9000. Темпы производства растут: во втором квартале Boeing поставил 171 воздушное судно (на 12% больше, чем годом ранее), а Airbus передал заказчикам 190 лайнеров семейства A320. Кроме того, Boeing открыл в Эверетте четвертую производственную линию для модели 737 MAX.

Авиаперевозчики, стремящиеся обновить стареющий парк в сегменте среднемагистральных самолетов или обслуживать дальнемагистральные маршруты с невысоким спросом, оказались в сложном положении. Ни A321XLR, ни широкофюзеляжные лайнеры не подходят для этих целей идеально. В такой ситуации у авиакомпаний есть лишь три варианта: ждать появления новых моделей, тратить больше средств на менее подходящие самолеты или продолжать эксплуатировать старую технику.

В связи с этим глава авиакомпании United Скотт Кирби призывает положить конец дуополии и привлечь на рынок третьего производителя. Однако для новых игроков существуют серьезные барьеры — как регуляторные, так и финансовые. United, в частности, инвестирует в компанию JetZero, которая в настоящее время разрабатывает экономичный самолет с интегральной компоновкой планера и крыла (Blended Wing Body).

Кирби вступает в споры и с другими крупными производителями. С конца прошлого года United находится в состоянии конфликта с компанией Rolls-Royce — единственным поставщиком двигателей для лайнеров A350. Авиакомпания требует вернуть предоплату в размере 175 миллионов долларов, а также выплатить компенсацию за ущерб, обвиняя производителя в нарушении условий контракта. В Rolls-Royce эти обвинения отвергают.

United исключила заказ на 45 самолетов A350 из своих графиков поставок. В связи с этим Кирби раскритиковал авиастроительный концерн, а также указал на отсутствие конкуренции в сегменте данного типа воздушных судов. Кроме того, по его оценкам, в мире от 800 до 900 самолетов простаивают на земле из-за нехватки двигателей.

В политическом плане сам Кирби в настоящее время подвергается критике в США. В октябре в интервью газете The New York Times он высказался в поддержку введения национального налога на богатство и очень высоких налогов на наследство. Консервативные политики отреагировали резко — некоторые из них даже призвали к бойкоту авиакомпании United.

Источник: viewfromthewing