NVIDIA RTX 5080 продают по цене флагманской RTX 5090: что происходит с рынком видеокарт

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| Новость | Мониторы и видеокарты

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080, выпущенная по рекомендованной цене $999, теперь стоит на американском рынке около $2000. За два месяца стоимость доступных покупателям моделей выросла примерно на $800, а отдельные предложения превышают $2300. По данным издания Tom's Hardware и мониторинга VideoCardz, дефицит видеокарт привёл к тому, что модель второго уровня в линейке RTX 50 приблизилась по цене к флагманской RTX 5090.

Автор: NVIDIA Источник: hypebeast.com

Проверка американских магазинов 28 октября показала, что наиболее доступные подтверждённые предложения начинались с $1979,99 при покупке с самовывозом в отдельных магазинах Micro Center. В Best Buy видеокарту PNY GeForce RTX 5080 Triple Fan OC предлагали за $1999,99 с возможностью онлайн-заказа. Это практически вдвое выше стартовой цены RTX 5080 и соответствует рекомендованной стоимости RTX 5090 на момент её выхода.

Рост цен сопровождается нехваткой более дорогой GeForce RTX 5090. По данным Hypebeast, дефицит флагмана подталкивает покупателей к RTX 5080, а отдельные предложения на торговых площадках доходят до $3000-5000. При этом максимальные суммы относятся к отдельным объявлениям, а не к обычным розничным ценам. RTX 5080 построена на архитектуре Blackwell и оснащена 16 ГБ памяти GDDR7.

Возможной причиной подорожания называют дефицит памяти и перераспределение производственных ресурсов в пользу ускорителей для систем искусственного интеллекта. Однако NVIDIA не объяснила скачок цен, поэтому прямую связь между своей политикой поставок и стоимостью видеокарт на розничном рынке считать доказанной нельзя. Пока доступность RTX 5080 остаётся ограниченной, покупателям приходится платить почти вдвое больше первоначальной рекомендованной цены.

Источник: hypebeast

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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