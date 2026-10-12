Физики напечатали на 3D-принтере структуру для изучения чёрных дыр

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| Новость | 3D-печать

Физики из Университета Бар-Илана создали на 3D-принтере оптическую систему, которая имитирует поведение световых волн вблизи чёрной дыры. Это не настоящая чёрная дыра, а лабораторная модель для изучения экстремальной физики.

Система использует миниатюрные оптические структуры, напечатанные на 3D-принтере. Они позволяют моделировать, как свет ведёт себя в сильном гравитационном поле.

Учёные не создали объект с горизонтом событий. Речь идёт об аналоговой модели, которая воспроизводит отдельные аспекты поведения волн вблизи чёрной дыры.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Такой подход позволяет исследовать эффекты, которые невозможно наблюдать напрямую в реальных условиях. Например, как свет искривляется или замедляется вблизи массивного объекта.

Модель может помочь астрофизикам лучше понять физику чёрных дыр. Она также может использоваться для проверки теоретических предсказаний в лаборатории.

3D-печать позволила быстро создать сложные оптические структуры. Это упрощает эксперименты и снижает стоимость исследований.

Работа опубликована в апреле 2026 года. Однако точное название статьи, журнал и DOI в доступных материалах не раскрыты.

Учёные подчёркивают, что модель не заменяет наблюдения реальных чёрных дыр. Она лишь помогает воспроизвести отдельные физические эффекты в контролируемых условиях.

Источник: Hi-tech Mail

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