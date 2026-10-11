Четыре сопла вместо одного: 3D-принтер Creality K3 обещает сократить время печати на 80%

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| Новость | 3D-печать

Компания Creality открыла предзаказы на 3D-принтер K3 с четырьмя независимыми каналами подачи пластика и отдельными соплами. Система позволяет переключаться между цветами и материалами примерно за пять секунд, не заменяя филамент в общей печатающей головке. Стартовая цена, указанная китайским изданием IT Home, составляет 4599 юаней.

Автор: Creality Источник: www.ithome.com

Производитель заявляет, что по сравнению с традиционными многоцветными принтерами с одним соплом K3 способен сократить время печати до 80%, а расход материала — примерно на 85%. Экономия достигается за счёт уменьшения числа операций по смене пластика и удаления излишков материала при переходе между цветами. Эти показатели заявлены для определённых сценариев печати и не означают такого же ускорения при изготовлении любой модели.

Четыре сопла также позволяют печатать разными материалами в пределах одной модели, включая сочетания мягкого и жёсткого термопластичного полиуретана (TPU). Принтер поддерживает сопла диаметром 0,2, 0,4, 0,6 и 0,8 мм: тонкие подходят для проработки деталей, а более широкие позволяют ускорить заполнение модели. Заявлена и полноцветная печать с использованием CMYK, при которой оттенки формируются за счёт смешения цветов материала.

В конструкции K3 применена жёсткая алюминиевая рама, а точность повторного позиционирования сопел, по данным производителя, составляет менее 25 мкм. Система включает 37 датчиков, из которых 12 контролируют смену сопел. Creality также предусмотрела открытый доступ к настройкам оборудования и программного обеспечения. Это расширяет возможности самостоятельной настройки принтера, хотя заявленные преимущества по скорости и экономии материала требуют оценки на реальных задачах.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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