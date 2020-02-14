Microsoft отправляет под нож версию Windows 10, выпущенную чуть больше года назад

Поддержка следующего крупного обновления Windows 10 — версии 1903 или Windows 10 May 2019 Update продлится до декабря 2020 года, а Windows 10 версии 1909, вышедшего в минувшем ноябре — до мая 2021 года.

Отметим, что Windows 10 версии 1809 оказалась весьма проблемной. Её распространение было даже временно остановлено из-за удаляющихся без спроса файлов пользователей . Также пользователи столкнулись с проблемами с драйверами и процессорами Intel.

После этой даты данные версии перестанут получать обновления безопасности. Microsoft советует перейти на более свежие версии Windows для того, чтобы поддерживать безопасность системы.

12 мая 2020 года поддержка прекратится для версий Windows 10 Home (Домашняя) Windows 10 Pro, Windows 10 Pro for Education, Windows 10 Pro for Workstations и Windows 10 IoT Core.

Данная версия вышла в ноябре 2018 года и получила название Windows 10 October 2018 update. Её поддержка для обычных пользователей продлится до 12 мая 2020 года.

Компания Microsoft опубликовала на своём сайте предупреждение в разделе поддержки о скором конце жизненного цикла для операционной системы Windows 10 версии 1809.

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