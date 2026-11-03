Зачем плееры Magnetar прошли 200 тестов в эпоху гибели Blu-ray

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Компания Magnetar подтвердила сертификацию THX для своих флагманских универсальных проигрывателей UDP800 MKII и UDP900 MKII, успешно преодолев более двухсот лабораторных тестов. Независимая проверка подтвердила абсолютную точность передачи видеоряда и минимальный уровень искажений в аудиотракте, что гарантирует соответствие воспроизведения исходному студийному материалу.

Автор: Magnetar через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Событие происходит на фоне стремительного сокращения рынка физических носителей, когда ведущие производители массово сворачивают выпуск дисковой техники. На этом фоне аппараты стоимостью 1899 и 3399 долларов остаются одними из немногих доступных решений для энтузиастов и коллекционеров, ценящих бескомпромиссное качество 4K UHD Blu-ray и SACD.

Инженеры лабораторий THX оценили работу аппаратуры по более чем двумстам параметрам, охватывающим обработку цвета, масштабирование изображения и разделение каналов. Полученный статус подтверждает инженерную надежность устройств, созданных для построения референсных домашних кинотеатров.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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