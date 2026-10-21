Разработчик Ео Кхенг Мэн создал драйвер, который добавляет поддержку USB 3. x, USB4 и Thunderbolt 3 и 4 в Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista и Windows 7. О ходе работы он рассказал в своём блоге.

В процессе разработчику пришлось решать проблемы, связанные с ограничениями скорости работы с реестром, отсутствием возможности подписывать драйверы для устаревших операционных систем и созданием специальной прошивки. На протяжении всей работы он использовал Claude Fable 5.1 для планирования, Claude Opus 5.5 в качестве помощника по написанию кода и Codex GPT 6 Astra в роли критикующего рецензента.

Результатом стал драйвер, который — по крайней мере в теории — позволяет USB 3, USB4 и Thunderbolt 3/4 работать на операционных системах, выпущенных задолго до появления этих стандартов. Полноценно подтвердить удалось пока не всё: обмен данными по Thunderbolt 3 разработчик проверил на своём ноутбуке Lenovo ThinkPad первого поколения, а вот убедиться в полной работоспособности USB4 на реальном железе Ео Кхенг Мэн не может — для этого нужен USB4-хост с поддержкой CSM, которого у него нет.

При этом функции и производительность USB4 удалось продемонстрировать на разработанном им эмуляторе. Автор рассчитывает, что сможет продолжить проект и довести его до более функционального состояния, если энтузиасты помогут ему оборудованием или сами установят драйвер и устаревшие ОС на устройства с поддержкой USB4.

Практическая польза от такой разработки может показаться сомнительной: Windows 98 SE, ME, XP и Vista сегодня почти не используются. Однако для некоторых людей и отдельных программ эти платформы остаются спасательным кругом, дающим доступ к возможностям, недоступным в современных операционных системах.

Источник: ExtremeTech