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Amazfit выпустила очередное обновление для спортивных часов Cheetah 2 Ultra. На этот раз производитель сосредоточился не только на исправлении ошибок, но и на доработке навигации и повседневного управления устройством. В частности, появилась защита от случайных касаний экрана, которая может пригодиться во время занятий спортом и обычной активности.

Прошивка под номером 6.6.14.3 уже начала поступать владельцам часов. Ее размер составляет около 20 МБ, но распространение пока может охватывать не все устройства. Одним из основных изменений стала доработка карт. Теперь дороги на экране должны выглядеть четче, а для ориентирования на маршруте можно включить дополнительные указатели направления. Также компания заявляет об улучшении автоматического режима GPS, от которого зависит точность определения местоположения.

Изменения затронули и управление часами. Например, для открытия центра управления теперь достаточно дважды нажать физическую кнопку. Еще одно полезное дополнение — автоматическая блокировка сенсорного экрана. Она помогает избежать непреднамеренных команд, если дисплея случайно касается одежда или рука пользователя. При необходимости заблокировать устройство можно и вручную, используя комбинацию физических кнопок. Для этого потребуется предварительно установить отдельную функцию.

Кроме того, компания упростила настройку спортивных режимов. Если пользователь менял параметры тренировки и захотел вернуться к исходной конфигурации, теперь это можно сделать без повторного изменения каждого пункта вручную.

Вместе с новыми возможностями обновление включает исправления ошибок. Однако производитель не уточняет, какие именно проблемы были устранены. Владельцам остается дождаться появления прошивки в своем регионе.

Источник: Notebookcheck