Складной iPhone Duo оказался почти втрое дороже iPad mini 8, хотя оба устройства используют один процессор Apple A20 Pro. За $1999 покупатель получает складной смартфон, а за $699 — компактный планшет с более крупным OLED-экраном. Разница составляет $1300, и именно она ставит под вопрос оправданность дорогой складной конструкции.

По вычислительной мощности явного преимущества у iPhone Duo нет: обе модели оснащены A20 Pro, выполненным по 2-нм техпроцессу, и 12 ГБ оперативной памяти. При этом экран iPad mini 8 достигает 8,5 дюйма, тогда как внутренний дисплей складного смартфона — 7,6 дюйма. Планшет также весит практически столько же — около 255 г против 254 г у iPhone Duo.

Переплата объясняется не производительностью, а возможностями складного устройства. iPhone Duo получил две основные камеры по 48 Мп, внешний экран на 5,4 дюйма, поддержку 5G, NFC и UWB. Он способен снимать видео в 4K при 120 кадрах в секунду и складывается до размеров обычного смартфона. iPad mini 8 предлагает более простой набор камер и не может заменить телефон, зато даёт полноценный планшетный формат.

По оценке Gizmochina, выбор упирается в то, сколько покупатель готов заплатить за объединение двух устройств в одном корпусе. Если смартфон уже есть, iPad mini 8 предлагает практически ту же вычислительную платформу за $699. А вот iPhone Duo за $1999 придётся оправдывать складным экраном, мобильными функциями и возможностью отказаться от отдельного планшета. Именно за эту универсальность Apple фактически просит дополнительные $1300.

Источник: gizmochina