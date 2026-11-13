В передовых китайских ИИ-моделях обнаружены следы запрещенных чипов Nvidia

Согласно результатам анализа, в шести новейших ИИ-моделях от компаний DeepSeek, Moonshot, MiniMax и Ant Group обнаружены следы использования чипов Nvidia архитектуры Blackwell — продукции, экспорт которой в Китай запрещен. Исследование опубликовал Уилл ДеПью (Will DePue), ранее работавший в OpenAI над проектами Sora и GPT-5, через свою некоммерческую организацию Unemployment Labs. Публикация появилась в крайне неудачный момент: на той же неделе глава Nvidia Дженсен Хуанг был вынужден уйти в отставку из-за скандала, связанного с его предполагаемой связью с китайской шпионкой.

Перед началом обучения ИИ-модели ее миллиарды параметров заполняются случайными значениями. При использовании графических процессоров (GPU) Nvidia программная платформа PyTorch распределяет генерацию этих значений между тысячами вычислительных ядер. Их количество зависит от конкретной модели чипа. Так, чип H100 (архитектура Hopper) содержит 132 потоковых мультипроцессора (streaming multiprocessors), модели B200/B300 — 148, а GB200/GB300 — 152. Эта закономерность частично сохраняется после завершения обучения, что позволяет выявить ее в опубликованных весовых коэффициентах модели.

ДеПью проанализировал около шести триллионов возможных комбинаций начальных значений и конфигураций чипов. В случае с 24 моделями, разработчики которых раскрыли информацию об используемом аппаратном обеспечении, метод каждый раз давал верный результат; в их число вошли Nemotron-3 Ultra от Nvidia и Llama 3.1. По словам ДеПью, доказательства были получены исключительно на основе опубликованных весовых коэффициентов самих моделей. Используя арендованные системы на базе чипов B300 и GB200, он смог — при неизменном программном обеспечении — в точности (до бита) воспроизвести начальные параметры моделей DeepSeek-V4-Flash и Kimi K3, тогда как на системе с чипами H100 сделать это не удалось.

Речь идет о шести моделях, созданных четырьмя ведущими китайскими лабораториями в области искусственного интеллекта. У всех них наблюдается одна и та же закономерность: предыдущие версии моделей несут на себе «отпечаток» чипов архитектуры Hopper, а новые поколения, появившиеся начиная с весны, — архитектуры Blackwell.

По оценкам ДеПью, для каждого цикла обучения модели потребовалось бы от двух до трех месяцев работы на 500-3000 графических процессорах (GPU) архитектуры Blackwell. Учитывая, что стоимость одного такого GPU составляет примерно 70 000 долларов, затраты только на оборудование для финальных этапов обучения превышают 500 миллионов долларов — при том, что Китай вообще не должен иметь доступа к таким чипам.

В то же время компании Alibaba, Zhipu, Tencent, Xiaomi и StepFun не привлекли к себе подобного внимания: их модели либо содержат «отпечатки» архитектуры Hopper, либо их происхождение невозможно однозначно определить — например, потому что Alibaba инициализировала некоторые версии моделей Qwen на обычных процессорах, которые не оставляют характерных следов.

Американские чиновники и СМИ уже ранее обвиняли компании DeepSeek и Moonshot в использовании чипов Blackwell. Летом Белый дом заявил, что Moonshot могла получить эти процессоры через Таиланд. Однако до сих пор никаких технических доказательств этому не было.

Этот анализ появился в крайне неудачный для Nvidia момент. В центре скандала, связанного с некой Хуанг (Huang), оказалась сингапурская компания Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают, что бывший менеджер этой фирмы, Элис Хуанг, является китайским агентом. По данным The New York Times, за два года компания Megaspeed закупила чипы Nvidia на сумму около 4,8 миллиарда долларов. Часть этого оборудования находилась в Малайзии и Индонезии и, предположительно, использовалась для удаленного предоставления вычислительных мощностей китайским клиентам, таким как Alibaba. Как отмечает издание The Information (со ссылкой на Fortune), через эту сеть могли пройти чипы на общую сумму не менее 7,5 миллиарда долларов. Министерство юстиции США ведет расследование, а компания Megaspeed отрицает какие-либо нарушения.

В анализе не прослеживается прямая связь между Megaspeed и упомянутыми шестью моделями. Тем не менее, ситуация вновь обостряет вопрос, который представители Nvidia годами пытались снять с повестки дня в Вашингтоне: насколько на самом деле эффективны экспортные ограничения. Хуанг публично выступал за возобновление поставок чипов в Китай, называя действующие ограничения по сути провальными. В итоге правительство США разрешило примерно десяти китайским компаниям закупать чипы H200, однако доступ к серии Blackwell остался закрытым.

Больше всего результаты анализа могут ударить по еще одной важной для Хуанга инициативе — развитию моделей ИИ с открытыми весами (open-weight models). Под его руководством Nvidia разместила на платформе Hugging более 500 моделей, объявила о планах инвестировать 26 миллиардов долларов в подобные открытые разработки в течение пяти лет, а также договорилась о приобретении самой компании Hugging. Когда, согласно сообщениям СМИ, компании Anthropic и OpenAI стали настаивать на запрете использования китайских моделей с открытыми весами в США, Хуанг инициировал подписание открытого письма против такого шага. Его аргумент: 80 процентов американских стартапов используют китайские модели с открытыми весами.

Именно эти модели теперь оказались под подозрением: есть вероятность, что они были созданы с использованием американского оборудования, попавшего в Китай контрабандным путем или эксплуатируемого в нарушение правил. В случае подтверждения это затронет не только четыре китайские лаборатории, которым грозят ужесточенные санкции, но и компании в США и Европе, внедрившие в свои продукты такие модели, как Kimi, DeepSeek или MiniMax. Для сторонников запрета этот анализ стал весомым аргументом, а Nvidia — как раз в этот критический момент — лишилась своего самого ярого защитника моделей с открытыми весами.

ДеПью заключает, что «цифровой отпечаток» указывает лишь на то, на каком оборудовании были сгенерированы начальные параметры модели, но не обязательно на то, что на нем же проходил весь процесс обучения. Кроме того, данные не показывают, кому принадлежали чипы и где они находились: системы Blackwell можно арендовать в дата-центрах, расположенных за пределами Китая. Представленные данные прямо не свидетельствуют о нарушении закона, к тому же исследование еще не прошло проверку независимыми экспертами. Кроме того, в отношении пяти из шести моделей ДеПью смог исключить использование альтернативного чипа AMD лишь теоретически (путем расчетов), но не на практике.

Компания Nvidia пока никак не прокомментировала этот анализ. Ранее в корпорации заявили, что обвинения в перенаправлении чипов в Китай через компанию Megaspeed были тщательно проверены и опровергнуты. Компании DeepSeek, Moonshot, MiniMax и Ant Group также пока не предоставили никаких комментариев.

Источник: Unemployment Labs