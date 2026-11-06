Почему Apple теперь проверяет содержимое облачного сервиса iCloud на устройствах пользователей

Для Apple крайне важен имидж компании, предоставляющей максимально безопасные и надежные сервисы. Вредоносное программное обеспечение (malware), распространяемое через хранилище iCloud, не вписывается в эту концепцию.

Именно поэтому компания решила в определенных случаях отключать сквозное шифрование в своем сервисе обмена файлами. Теперь Apple проверяет на наличие «вредного контента» изображения и файлы, к которым открыт доступ по ссылке (параметр «Все, у кого есть ссылка» — Anyone with the link). Об этом говорится на странице поддержки, посвященной iOS 27.3.

Как подчеркивает компания, если пользователь делится файлом таким образом, «он становится доступным для всех, у кого есть ссылка, включая Apple». В связи с этим компания оставляет за собой право проверять такие файлы. Если Apple придет к выводу, что файл является «вредным», она оставляет за собой право «в любой момент переместить, отклонить, изменить, удалить или уничтожить его».

В таком случае соответствующая учетная запись Apple может быть заблокирована или деактивирована. Кроме того, привязанный к ней адрес электронной почты или номер телефона могут быть внесены в черный список, что сделает невозможным создание нового аккаунта Apple. Если компания сочтет это необходимым, она также намерена привлекать правоохранительные органы.

Apple нигде не дает четкого определения того, что именно относится к «вредному контенту». Можно предположить, что речь идет о вредоносном ПО, однако остается неясным, подпадают ли под это определение «непристойные» материалы. Такая неточность в определении может обернуться существенным недостатком для пользователей iCloud в случае возникновения спорных ситуаций. Кроме того, на данный момент в принципе неясно, будет ли эта новая процедура проверки применяться в России. Ведь на соответствующей странице службы поддержки Apple подчеркивается, что не все функции доступны во всех регионах.

Источник: Apple