Sony запатентовала систему позволяющую выявлять вторые аккаунты в соревновательных играх для PS6

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Компания Sony зарегистрировала патент на технологию выявления игроков с дополнительными аккаунтами — благодаря ей рейтинговые режимы в соревновательных играх станут честнее.

Sony Interactive
Sony Interactive
Автор: Sony Interactive Источник: sonyinteractive.com

Тем, кто хоть раз участвовал в соревновательных играх, наверняка знакомо явление под названием «смурфинг». Заводя дополнительные учётные записи, игроки с большим игровым опытом спускаются на нижние ступени рейтинговой лестницы и там сокрушают менее опытных соперников. Однако новый патент Sony для консоли PlayStation 6, способен справиться с этой застарелой проблемой для новых игроков соревновательных игр, а заодно улучшить облачный гейминг.

Судя по документации патента Sony, новая разработка компании устроена достаточно незатейливо. Сначала система накапливает сведения о том, как пользователь взаимодействует с устройством: фиксируются нажатия кнопок на геймпаде как в меню, так и в процессе игры. Затем модель искусственного интеллекта выискивает в этих данных повторяющиеся схемы — например, интервалы между нажатиями или манеру работы с системными и игровыми меню. Далее полученные наборы ввода сопоставляются с прочими сохранёнными наборами при помощи метрики схожести. Если показатель превышает заданный порог, делается вывод: две разные учётные записи принадлежат одному человеку. После этого уведомление уходит на специальную платформу либо разработчику игры, и тот вправе ограничить рейтинговые матчи или вовсе заблокировать второй аккаунт.

Автор: Sony Interactive Источник: sonyinteractive.com

В патенте Sony прописала ряд механизмов, призванных снизить вероятность ошибки своей системы выявления второго аккаунта пользователя. По сообщениям компании, ИИ-модель умеет оценивать уровень мастерства игрока, сверяя его данные с известными наборами ввода, которые принадлежат опытным пользователям. Кроме того, она способна отсеивать сигналы, говорящие о намеренном проигрывании, чтобы уточнять рейтинг системы. В результате система выявления второго аккаунта будет динамически принимать во внимание реальные показатели игрока и соответствующим образом корректировать собственные данные.

Источник: wccftech

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