Magura анонсировала велосипедную тормозную ручку Gustav Ultra

Немецкий бренд Magura решил расширить горизонты персонализации велосипедных тормозов с новой ручкой Gustav Ultra. Новинка предназначена для любителей экстремального катания и стала обновлением моделей Gustav Pro и Gustav Elite. В отличие от базовых версий, где возможности регулировки были весьма скромными, новая деталь предлагает независимую настройку сразу трех ключевых параметров торможения без необходимости замены других компонентов.

Главная особенность Gustav Ultra заключается в сложной системе настроек, которая меняет как эргономику, так и поведение тормозов. Первая регулировка отвечает за расстояние от ручки до руля. Инженеры расширили диапазон этого параметра и адаптировали форму рычага специально для торможения одним пальцем. Это позволяет придвинуть ручку ближе к грипсе по сравнению с прошлыми моделями, что особенно удобно для людей с небольшим размером ладони. Вторая настройка изменяет свободный ход до момента начала торможения. Этот механизм имеет четыре позиции и охватывает четверть всего хода рычага, позволяя райдеру выбирать между мгновенным откликом и более длинным начальным ходом.

Третий, наиболее инновационный параметр, управляет соотношением рычажности. Эта технология, позаимствованная у известной модели HC3 для тормозов MT7, дает возможность находить идеальный баланс между максимальной мощностью и модуляцией. По официальным данным компании, в самом агрессивном режиме тормозное усилие возрастает на 10% по сравнению со стандартной ручкой Gustav Pro. Все три регулировки осуществляются с помощью стандартного 3 мм шестигранника. Хотя это и потребовало отказа от безинструментального колесика, присущего версии Pro, такое решение обеспечило ручке максимально лаконичный и эстетичный внешний вид.

В разработке новинки принимал активное участие шотландский велоэкстремал Дэнни Макаскилл, который ранее уже помогал компании в создании ручек серии HC3. На презентации он рассказал, что добавление независимой настройки точки схватывания позволило еще точнее подстраивать тормоза под конкретные трюки и трассы, причем сам он чаще всего предпочитает средние значения мощности и точки контакта.

Новая ручка изготавливается из кованого алюминия с последующей высокоточной фрезеровкой. На данный момент деталь предлагается в единственном варианте отделки — полированном серебристом цвете с анодированием. Несмотря на внедрение новых сложных механизмов, вес изделия составил всего 48 гр, что лишь на 4 гр тяжелее оригинальной версии. Производитель подтверждает полную совместимость новинки с калиперами и гидролиниями Gustav Pro и Elite, однако интеграция с антиблокировочной системой Bosch для электробайков пока не заявлена. Рекомендованная розничная цена составляет почти 85 евро за одну штуку, а в честь запуска продаж поклонникам бренда доступна лимитированная серия в специальной металлической упаковке.

Источник: en.brujulabike.com