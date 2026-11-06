Magura анонсировала велосипедную тормозную ручку Gustav Ultra

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Немецкий бренд Magura решил расширить горизонты персонализации велосипедных тормозов с новой ручкой Gustav Ultra. Новинка предназначена для любителей экстремального катания и стала обновлением моделей Gustav Pro и Gustav Elite. В отличие от базовых версий, где возможности регулировки были весьма скромными, новая деталь предлагает независимую настройку сразу трех ключевых параметров торможения без необходимости замены других компонентов.

Автор: Magura Источник: en.brujulabike.com

Главная особенность Gustav Ultra заключается в сложной системе настроек, которая меняет как эргономику, так и поведение тормозов. Первая регулировка отвечает за расстояние от ручки до руля. Инженеры расширили диапазон этого параметра и адаптировали форму рычага специально для торможения одним пальцем. Это позволяет придвинуть ручку ближе к грипсе по сравнению с прошлыми моделями, что особенно удобно для людей с небольшим размером ладони. Вторая настройка изменяет свободный ход до момента начала торможения. Этот механизм имеет четыре позиции и охватывает четверть всего хода рычага, позволяя райдеру выбирать между мгновенным откликом и более длинным начальным ходом.

Автор: Magura Источник: en.brujulabike.com

Третий, наиболее инновационный параметр, управляет соотношением рычажности. Эта технология, позаимствованная у известной модели HC3 для тормозов MT7, дает возможность находить идеальный баланс между максимальной мощностью и модуляцией. По официальным данным компании, в самом агрессивном режиме тормозное усилие возрастает на 10% по сравнению со стандартной ручкой Gustav Pro. Все три регулировки осуществляются с помощью стандартного 3 мм шестигранника. Хотя это и потребовало отказа от безинструментального колесика, присущего версии Pro, такое решение обеспечило ручке максимально лаконичный и эстетичный внешний вид.

В разработке новинки принимал активное участие шотландский велоэкстремал Дэнни Макаскилл, который ранее уже помогал компании в создании ручек серии HC3. На презентации он рассказал, что добавление независимой настройки точки схватывания позволило еще точнее подстраивать тормоза под конкретные трюки и трассы, причем сам он чаще всего предпочитает средние значения мощности и точки контакта.

Автор: Magura Источник: en.brujulabike.com

Новая ручка изготавливается из кованого алюминия с последующей высокоточной фрезеровкой. На данный момент деталь предлагается в единственном варианте отделки — полированном серебристом цвете с анодированием. Несмотря на внедрение новых сложных механизмов, вес изделия составил всего 48 гр, что лишь на 4 гр тяжелее оригинальной версии. Производитель подтверждает полную совместимость новинки с калиперами и гидролиниями Gustav Pro и Elite, однако интеграция с антиблокировочной системой Bosch для электробайков пока не заявлена. Рекомендованная розничная цена составляет почти 85 евро за одну штуку, а в честь запуска продаж поклонникам бренда доступна лимитированная серия в специальной металлической упаковке.

Источник: en.brujulabike.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
✅ Люблю велосипеды и технику.

✅ Для связи/cooperation: fnjncdjjlty@gmail.com

? 0 155 0
Автор Zarulem Рейтинг +395.50
Блог Авто и транспорт 375 13044 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Загрязнение микропластиком меняет цвет Тихого океана — и это уже видно из космоса

Когда речь заходит о Большом тихоокеанском мусорном пятне, обычно представляют скопления крупного плавающего пластика: бутылок, упаковок, рыболовных сетей и обломков контейнеров. Однако основная...

Вагон с пропеллерами подвесили над путями: почему поезд Бенни так и не стал обычным транспортом

На фотографии 1930 года пассажирский вагон напоминает корпус небольшого самолёта. Он находится над обычной железной дорогой, держится за верхнюю направляющую и движется с помощью воздушных винтов....

Огонь сам открывает воду: как появились автоматические пожарные спринклеры

Пожарная труба под потолком долгое время была почти бесполезна без человека. Можно было заранее провести по зданию водопровод, сделать в нём отверстия и даже держать рядом большой запас воды, но...

Бетон вместо радара: как огромные чаши на берегу Англии помогали слышать самолёты

На английском побережье сохранились огромные бетонные чаши, обращённые к морю. Рядом с некоторыми стоят изогнутые стены, похожие на фрагменты недостроенного стадиона. Их задача была вполне...

Рыба с собственным обогревом: как опах сохраняет тепло в холодном океане

Опах охотится на глубине в несколько сотен метров, где вода заметно холоднее его тела. У этой крупной серебристой рыбы с красными плавниками теплее воды остаются не только мышцы, но и внутренние...

Крымская АЭС: почему атомную станцию, которую строили почти 10 лет, так и не запустили

В конце 1960-х годов советские специалисты анализировали топливно-энергетический баланс страны и пришли к выводу, что европейская часть СССР в обозримой перспективе может столкнуться с дефицитом...