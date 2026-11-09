Apple приготовила странный расклад: базовый iPhone 18 получит батарею больше, чем Pro

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple может заметно увеличить ёмкость аккумулятора старшей модели iPhone 18 Pro Max, тогда как обычный iPhone 18 Pro получит лишь незначительную прибавку. Согласно данным китайской базы сертификации 3C, батарея версии Pro Max вырастет до 5391 мА·ч против 4823 мА·ч у iPhone 17 Pro Max. Разница составит 568 мА·ч, или 11,78%.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Для младшей модели изменения гораздо скромнее. iPhone 18 Pro приписывают аккумулятор на 4056 мА·ч в версии с физической SIM-картой и 4288 мА·ч в американской версии с eSIM. Для сравнения, у iPhone 17 Pro соответствующие показатели составляют 3988 и 4252 мА·ч. Прирост составит всего 68 и 36 мА·ч соответственно.

По данным PhoneArena, ёмкость стандартного iPhone 18 может достигнуть 4430 мА·ч. Это на 142 мА·ч больше, чем у iPhone 18 Pro, которому приписывают аккумулятор на 4288 мА·ч. Если утечка подтвердится, базовая модель впервые за несколько поколений получит преимущество над старшей версией по этому показателю. При этом большая батарея сама по себе ещё не гарантирует более продолжительной работы: на автономность также влияют процессор, дисплей и энергопотребление остальных компонентов.

Предполагаемое увеличение связывают с изменением внутренней компоновки смартфона. По опубликованным изображениям, Apple может отказаться от физического слота для SIM-карты, освободив дополнительное место для аккумулятора. Также сообщается об изменении конструкции линейного вибромотора. Ожидается, что iPhone 18 представят в первой половине 2027 года. Пока речь идёт о неофициальных данных, а Apple характеристики будущей модели не подтверждала.

Источник: phonearena

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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