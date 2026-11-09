Honda NSX Айртона Сенны была продана на аукционе за 871 250 фунтов стерлингов

Автомобиль, которым когда-то пользовался бразильский гонщик Формулы-1, установил новый аукционный рекорд для этой модели.

Изначально модель оценивали в диапазоне от 500 до 800 тысяч фунтов стерлингов, но итоговая стоимость превысила верхнюю границу предполагаемой цены на 71 тысячу. Продажа автомобиля состоялась в Лондоне в конце октября. Данная модель была получена Сенной ещё во времена его сотрудничества с коллективом McLaren-Honda в Формуле-1. Тогда японский автопроизводитель предоставил бразильцу три таких машины. Две из них были чёрного цвета, а одна оказалась красной с чёрной крышей и салоном из кожи. Автомобиль получил регистрацию в 1991 году в Португалии. После гибели Сенны машина несколько раз перепродавалась, пока не оказалась на аукционе в Лондоне.

Источник: Motorsport