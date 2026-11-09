Кроссовки для трейлраннинга превратили в классические лоферы: HOKA выпустила необычную модель на подошве Speedgoat 5

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Компания HOKA представила новую расцветку Speed Loafer — Carbon Grey/Washed Blue. На первый взгляд это классические кожаные лоферы, но их конструкция позаимствована у обуви для бега по пересечённой местности. В основе модели лежит платформа трейловых кроссовок Speedgoat 5, дополненная цепкой подошвой Vibram Megagrip.

Верх выполнен из гладкой кожи и замши. Вместо традиционных декоративных кисточек HOKA использовала собственную систему Speed Tassel: шнуры собраны металлическим фиксатором. Это решение напоминает быструю шнуровку спортивной обуви и подчёркивает необычное сочетание классического силуэта с элементами экипировки для бега.

За сцепление с поверхностью отвечает подошва Vibram Megagrip, рассчитанная на использование не только на городских улицах, но и на природных покрытиях. Внутри установлена кожаная стелька, а на пятке размещена кожаная накладка с логотипом HOKA. Новая версия получила сочетание тёмно-серого Carbon Grey и приглушённого голубого Washed Blue с голубыми акцентами на заднике и декоративных шнурах.

Источник: hypebeast