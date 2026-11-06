Обнаружена серьезная уязвимость в Windows — Microsoft Paint становится «воротами» для хакеров

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В рамках октябрьского цикла обновлений (Patch Day) Microsoft устранила более 1400 уязвимостей в Windows, Office и других своих продуктах. Одна из них была обнаружена в стандартной для Windows программе для рисования — Paint.

Уязвимость, зарегистрированная под номером CVE-2026-83844, получила оценку 8,1 из 10 по шкале серьезности. Microsoft не присвоила ей статус «критической», потому что эксплуатация этой уязвимости крайне сложна и требует «глубоких знаний системы».

В связи с этим сама корпорация считает вероятность эксплуатации уязвимости «низкой». По данным Microsoft, на сегодняшний день нет никаких признаков того, что эта уязвимость используется злоумышленниками на практике.

Тем не менее, пользователям не стоит относиться к этой уязвимости в Paint легкомысленно. Теоретически она позволяет злоумышленникам выполнить вредоносный код, отправив специально подготовленный пакет данных через сеть. Таким образом, аутентификация или какие-либо действия со стороны пользователей ПК не требуются.

Как сообщает издание Windows Latest, компания Microsoft подготовила исправление (патч) для данной уязвимости. Пользователи, обновившие приложение Paint до версии 11.2609.401.0, должны быть в безопасности.

Проблема заключается в том, что в магазине Windows Store соответствующее обновление для Paint отсутствует. Согласно отчету, даже при включенной функции автоматического обновления версия Paint не обновляется до актуальной. На платформе Reddit несколько ИТ-администраторов подтверждают, что упомянутое Microsoft обновление недоступно.

Эксперты полагают, что какой-то программный сбой препятствует появлению обновления. Либо же в Microsoft по ошибке указали неверную версию ПО. Ранее компания уже корректировала номер версии — с 11.2605.91.0 на 11.2609.401.0.

Однако и эта версия, по всей видимости, недоступна. Согласно официальным примечаниям к выпуску (release notes), последнее на данный момент обновление — бета-версия для участников программы Windows Insider — датируется июнем 2026 года и имеет номер 11.2605.61.0.

В любом случае, обновление за октябрь 2026 года ситуацию не исправляет. Дело в том, что уязвимость в Paint затрагивает только ту версию графического редактора, которую можно загрузить из Microsoft Store. Если есть опасения за безопасность и в данный момент Paint не используется, можно временно удалить это бесплатное приложение, а позже — просто установить его снова.

Чтобы проверить, какая версия Paint установлена ​​на компьютере, можно воспользоваться PowerShell. Следует ввести команду `Get-AppxPackage Microsoft. Paint | Select-Object Name, Version` — и программа выведет номер версии.

Источник: Windows Latest