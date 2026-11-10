Microsoft работает над новой версией функции Recall в Windows 11— что изменится

Ни одна другая функция Windows 11 не вызывала столь бурных и продолжительных дискуссий, как Recall. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, который теперь можно активировать — исключительно с согласия пользователя — только на совместимых устройствах категории «Copilot+». ИИ периодически делает снимки экрана, чтобы в дальнейшем с ними можно было работать. Например, если пользователь ищет файл, с которым работал три недели назад, то может спросить об этом Copilot, и ИИ найдёт его местоположение, опираясь на сохранённые скриншоты.

Эта функция вызвала такую ​​обеспокоенность у защитников конфиденциальности, что некоторые из них даже советовали пользователям Windows 11 сменить операционную систему. Якобы в данные ИИ могут непреднамеренно попасть конфиденциальные сведения, которые впоследствии могут быть использованы для его обучения. Кроме того, эксперты по безопасности опасаются, что постоянное создание скриншотов делает ИИ уязвимым для скрытых «инъекций промптов» (prompt injections).

Как сообщает издание Windows Latest, Microsoft всё ещё не отказалась от идеи сделать функцию Recall популярной. Компания работает над выпуском обновлённой версии этой функции. Соответствующее ИИ-приложение, носящее кодовое название «Project Pantheon», создает для пользователей Windows 11 так называемые «контекстные хранилища» (Context Vaults).

По сути, эти «контекстные хранилища» включают в себя снимки экрана. Однако, в отличие от уже существующей функции Recall, Windows 11 делает скриншот только тогда, когда пользователь сам об этом просит ИИ. Кроме того, пользователи могут сохранять в этих хранилищах веб-страницы, файлы, текстовые документы, а также аудио- и видеофайлы, чтобы использовать их в качестве контекста для запросов к ИИ.

Уже в первой тестовой версии приложения предусмотрена возможность добавлять такие «воспоминания» (записи) через расширения для браузера, «Проводник» Windows 11 или меню «Поделиться». Таким образом, пользователям не нужно каждый раз открывать само приложение «Project Pantheon», чтобы создать запись — этот процесс органично вписан в повседневное использование Windows 11.

Примечательно и то, что «Project Pantheon» может использовать протокол Model Context Protocol (MCP) для предоставления доступа к этим записям сторонним ИИ-инструментам. Это означает, что, помимо Copilot, к сохраненным данным — по желанию пользователя — смогут обращаться и другие системы, например Claude или Cursor. Для защиты информации Microsoft также работает над рядом функций безопасности: шифрованием данных (когда ИИ к ним не обращается), гибкой настройкой прав доступа для отдельных приложений и защитой с помощью Windows Hello. Впрочем, пока остается неясным, выйдет ли эта новая версия функции Recall в свет и кто именно из пользователей Windows 11 получит к ней доступ.

Источник: Windows Latest