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Международная группа физиков под руководством специалистов из Утрехтского университета установила, что базовый квантовый механизм, необходимый для существования сверхпроводимости, способен сохраняться в материалах даже при комнатной температуре. Результаты работы, опубликованные в научном журнале Science, меняют представление о том, какие именно физические барьеры мешают созданию проводников без электрического сопротивления для повседневной электроники и энергетики.

В стандартных проводниках электроны движутся поодиночке и постоянно сталкиваются с атомами кристаллической решётки, что приводит к нагреву и потере энергии. В сверхпроводниках электроны объединяются в так называемые куперовские пары — связанные состояния, которые движутся через материал согласованно и без сопротивления.

Долгое время считалось, что главная причина исчезновения сверхпроводимости при нагреве заключается в разрушении самих куперовских пар: тепловые колебания атомов якобы разрывают связь между электронами, поэтому для работы сверхпроводников требуются криогенные температуры или экстремально высокое давление.

В ходе серии экспериментов физики изучили поведение электронов в нетрадиционных сверхпроводящих материалах при повышении температуры. Оказалось, что разделение процессов происходит в два этапа:

Сохранение пар при нагреве. Куперовские пары продолжают формироваться и не распадаются даже тогда, когда материал полностью теряет сверхпроводящие свойства и нагревается до комнатной температуры.

Куперовские пары продолжают формироваться и не распадаются даже тогда, когда материал полностью теряет сверхпроводящие свойства и нагревается до комнатной температуры. Потеря фазовой когерентности. Сопротивление возникает не из-за распада пар, а из-за того, что при росте температуры отдельные пары теряют синхронизацию (фазовую когерентность) друг с другом и начинают двигаться хаотично, вместо того чтобы формировать единую квантовую волну.

По словам авторов исследования, перенос фокуса с удержания самих куперовских пар на стабилизацию их фазовой согласованности задаёт новый вектор для материаловедения. Вместо поиска экзотических химических соединений с более сильным «склеиванием» электронов инженеры смогут сосредоточиться на проектировании кристаллической структуры и подавлении тепловых флуктуаций, мешающих синхронному движению уже существующих электронных пар.

Источник: uu.nl