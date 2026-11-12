ИИ-агенты будут выбирать товары и совершать сделки вместо человека, считает Греф

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Персональные ИИ-агенты смогут выбирать товары и совершать сделки вместо человека. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия», передает РБК.

Греф считает, что маркетплейсы и банки изменят способ взаимодействия с клиентами. Агенты будут получать данные напрямую от площадок и выполнять задачи без просмотра страниц и приложений. По его прогнозу, банковские продукты окажутся встроены в другие сервисы и перестанут восприниматься как отдельные приложения.

Изменится и доход платформ. Комиссии 15-25% с продавцов и исполнителей, по словам банкира, заменит оплата результата.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Греф также считает, что монополии маркетплейсов ослабнут, поскольку агенты смогут работать сразу с несколькими площадками и производителями напрямую. Для этого, по его мнению, понадобятся общие правила взаимодействия агентов и государственная система их совместимости.

Прогноз касается ИИ-агентов, банков и маркетплейсов, а также распределения влияния между платформами и потребителями.

Источник: hi-tech

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