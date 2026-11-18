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Nitecore представила фонарь MT1C Max, который способен обнаруживать объекты на расстоянии 380 метров при длине корпуса всего 8,8 см. При весе 80 г устройство выдаёт до 1000 люмен и позволяет переключаться между дальнобойным, широким и комбинированным освещением.

Секрет не только в мощности светодиода NiteLab M515S, но и в возможности менять характер светового пучка. В режиме Spotlight фонарь освещает объекты на расстоянии до 380 метров при яркости 650 люмен. Floodlight даёт уже 1000 люмен, но сокращает дальность до 250 метров. Комбинированный режим обеспечивает промежуточный вариант — до 800 люмен и 350 метров.

Питание обеспечивает аккумулятор 18350 ёмкостью 1600 мА·ч со встроенным разъёмом USB-C. На минимальной яркости 50 люмен фонарь работает до 16 часов, а на максимальной — от 1 часа 15 минут до 1 часа 45 минут в зависимости от режима. Также поддерживаются батарейки CR123 и аккумуляторы RCR123, но с ними максимальная яркость и автономность меняются.

Алюминиевый корпус защищён по стандарту IP68: фонарь выдерживает погружение на глубину до 2 метров и падение с такой же высоты. Предусмотрена автоматическая регулировка мощности при нагреве. По данным Notebookcheck, немецкий дистрибьютор KTL оценил Nitecore MT1C Max в 59,95 евро.

Источник: nitecore