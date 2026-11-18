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Компания Motorola пересмотрела концепцию серии Edge Neo. Новая модель Edge 70 Neo оснащена аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч, что на 35% больше, чем у предыдущей версии с батареей на 5200 мА·ч. Кроме того, увеличилась диагональ экрана — с 6,36 до 6,8 дюймов. Эти изменения значительно отличают новый смартфон от предыдущих моделей, которые были более компактными.

Производитель обещает до 53 часов работы без подзарядки. При этом аппарат поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку на 7,5 Вт. Motorola также установила систему охлаждения с испарительной камерой площадью 4466 мм² — она должна отводить тепло от Snapdragon 7s Gen 3.

Экран Extreme AMOLED получил разрешение 1.5K, частоту 144 Гц и пиковую яркость 5200 нит. Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYTIA 710 с оптической стабилизацией. Есть защита IP64, соответствие MIL-STD-810H и поддержка записи видео в 4K.

Motorola представит Edge 70 Neo в Индии 24 ноября. Смартфон выйдет в четырёх цветах Pantone, а максимальный объём оперативной памяти составит 8 ГБ. Цену компания пока не раскрыла.

Источник: gizmochina