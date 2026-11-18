Астрономы из австралийского Университета Кертин разгадали природу загадочных радиоимпульсов, повторяющихся строго каждые восемь минут. Источник GPM J071507-114153 находится на дистанции более 5000 световых лет от Земли и представляет собой редкую двойную систему с белым карликом и солнцеподобной звездой.

Белый карлик вращается подобно пульсару и испускает направленный луч радиоволн. Проходя через магнитное поле соседней звезды, сигнал меняет поляризацию из-за эффекта Фарадея. Это позволило ученым косвенно зафиксировать корональную петлю. Горячая плазма конденсируется в короне чужого солнца и падает обратно на поверхность под действием гравитации. Ранее подобное явление наблюдали исключительно на нашем Солнце. Открытие опубликовано в журнале Nature Astronomy. Система относится к редкому классу транзитных источников с длинным периодом. Таких объектов во Вселенной известно всего около дюжины. Их происхождение долго оставалось полной загадкой для науки. Впервые пульсации найдены именно в паре белого карлика и звезды солнечного типа. Будущие телескопы сети SKA помогут изучить подобные миры с беспрецедентной точностью.

Понимание магнитных полей далеких звезд критически важно для астрофизики. Оно позволяет проверять теории о поведении нашего собственного светила. Изучение экзопланетных систем дает ключ к разгадке природы космической погоды. Это расширяет знания о потенциальной обитаемости миров у других звездных систем.

Источник: Futura Sciences