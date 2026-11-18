Samsung может радикально изменить дизайн One UI 10, добавив в оболочку эффект матового стекла. На это указывает утёкший баннер с цифрой 10, оформленной полупрозрачными слоями и размытыми гранями. Новый стиль напоминает Liquid Glass от Apple и может стать основой обновлённого интерфейса Galaxy.

Изображение нашли в программных материалах Samsung. На нём цифра словно собрана из матового стекла: верхняя часть остаётся чёткой, а нижняя растворяется в голубом и персиковом размытии. Если этот приём перенесут в саму оболочку, изменения могут затронуть меню, уведомления, виджеты и системные приложения.

Пока речь идёт только о графике, а не о готовой прошивке. Однако утечка появилась на фоне подготовки One UI 9.5 и усиливает ожидания крупного обновления. One UI 10, предположительно основанная на Android 18, должна дебютировать во второй половине 2027 года вместе со складными Galaxy Z Fold 9 и Z Flip 9. Samsung пока не подтвердила ни новый дизайн, ни сроки выхода системы.

Источник: gizchina