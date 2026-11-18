Google нашла способ объединить два Android-смартфона одним номером телефона
Google готовит для Android функцию, которая позволит двум смартфонам использовать один номер телефона без перестановки SIM-карты. Новая технология Fast Switch будет автоматически переносить мобильную связь на тот аппарат, которым владелец пользуется в данный момент.
Следы функции обнаружили в коде Google SIM Manager. Судя по описанию, пользователь сможет связать два смартфона с одним номером и переключать подключение простым разблокированием устройства. Это избавит от необходимости покупать второй тариф ради дополнительного телефона.
Похоже, Google собирается решить проблему владельцев двух смартфонов: компания готовит Android Fast Switch, которая позволит использовать один номер телефона на двух устройствах. Мобильная связь автоматически перейдёт на тот смартфон, который пользователь разблокирует. Переставлять SIM-карту или вручную переносить eSIM не придётся.
Новую функцию обнаружили в коде Google SIM Manager. Она рассчитана максимум на два смартфона, причём оба должны быть привязаны к одной учётной записи Google. Один аппарат станет основным, второй — дополнительным. Для подключения также потребуется подтвердить совместное использование SIM-карты.
Но без ограничений не обойдётся. Некоторые SIM-карты могут оказаться несовместимыми, а перед подключением второго смартфона пользователю, возможно, придётся хотя бы один раз активировать на нём эту SIM-карту обычным способом.
Google фактически догоняет Apple с её iPhone Handoff в iOS 27. Однако главный вопрос пока остаётся открытым: поддержат ли Fast Switch мобильные операторы и сколько они попросят за эту возможность. Сама Google ещё не объявила ни дату запуска, ни список совместимых смартфонов. Первые признаки указывают на устройства Pixel, но окончательно это не подтверждено.
Источник: phonearena
1 комментарий
Добавить комментарий