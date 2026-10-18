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Baseus добавила в ассортимент на JD.com внешний аккумулятор на 45 ватт, спроектированный по требованиям обновлённого китайского национального стандарта 2026 года. Внутри установлена батарея ёмкостью 20 000 мА·ч, конфигурация разъёмов — два USB-C, один USB-A и отдельный Lightning; производитель кладёт в коробку два шнура. Прайс объявлен в 202 юаня, промо-стоимость на старте — 171 юань.

Устройство весит 357 граммов при размерах 68,2 x 111 x 32 мм. Материал корпуса — матовый самозатухающий пластик, палитра ограничена синим и розовым вариантами. В верхней части фронтальной грани смонтирована глянцевая полупрозрачная площадка: по левую сторону от неё работает цифровой дисплей, по правую — обозначение пиковой мощности 45 Вт. Набор поставки включает шнур USB-C с пределом 45 Вт и Lightning-кабель, рассчитанный на 27 Вт. На теле аккумулятора распаяны разъём USB-C на 45 ватт и классический USB-A на 33 ватта.

Источник: IThome