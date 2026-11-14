Фонарь RovyVon S3 получил клипсу, с которой его можно установить на штатив

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У карманного фонаря RovyVon S3 появилась новая глубокая клипса с резьбой под штатив на 1/4 дюйма. С её помощью фонарь можно закрепить на штативе и использовать как заливающий свет. Корпус алюминиевый, а максимальная яркость, по данным компании, достигает 1800 люменов.

Автор: RovyVon Источник: the-gadgeteer.com

Источником света служат три светодиода под линзой LEDiL из Финляндии. Производитель предлагает два варианта: холодный белый свет 6500 К с яркостью до 1800 люменов или нейтральный 5000 К с высоким индексом цветопередачи и яркостью до 1200 люменов. В самом ярком режиме холодного белого света через три минуты яркость снижается до 500 люменов.

Длина фонаря 69,6 мм, диаметр 24,8 мм, а вес вместе с батареей и клипсой составляет 78 г. Питается он от аккумулятора 16340, также подходит обычная батарея CR123. Зарядка идёт через USB-C, полный заряд занимает около 90 минут. В низком режиме, по заявлению компании, фонарь работает до 22 часов.

Автор: RovyVon Источник: the-gadgeteer.com

На задней крышке расположены отверстие под темляк, гнездо для светящейся вставки и керамический элемент для разбивания стекла. Крышка откручивается для замены батареи. Управление одной кнопкой: доступны четыре уровня яркости, стробоскоп и SOS включаются тройным нажатием, последний режим запоминается.

Производитель оценивает фонарь в 69,95 доллара.

Источник: The Gadgeteer

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