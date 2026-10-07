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Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений и Стокгольмского центра устойчивости зафиксировали нарушение седьмой из девяти планетарных границ Земли. Критические показатели зарегистрированы в сфере закисления океана, что свидетельствует о снижении способности морской среды нейтрализовать избыточный углекислый газ.

Планетарные границы представляют собой научно обоснованные экологические пороги устойчивости, в рамках которых биосфера сохраняет способность к саморегуляции. Выход за эти рамки повышает риск необратимых трансформаций климатической системы. Закисление океана — это процесс постоянного снижения водородного показателя pH морской воды из-за поглощения антропогенного углекислого газа. Падение показателя pH приводит к разрушению раковин моллюсков, деградации коралловых рифов и нарушению пищевых цепочек.

Помимо закисления океана, безопасные пределы ранее превысили еще шесть систем. К ним относятся глобальное изменение климата, разрушение целостности биосферы, трансформации системы суши, изменение ресурсов пресной воды, биогеохимические потоки азота и фосфора, а также загрязнение планеты синтетическими химическими соединениями и микропластиком. На данный момент в пределах безопасной нормы остаются только две глобальные системы — состояние стратосферного озонового слоя и концентрация аэрозолей в атмосфере.

Переход седьмой границы снижает общую устойчивость биосферы к внешним нагрузкам. Мониторинг показателей продолжается в рамках международного научного проекта Planetary Health Check.

Источник: Techno-Science.net