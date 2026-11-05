Эксперты DxOMark назвали Motorola Signature 27 лучшим камерофоном 2026 года

Motorola Signature 27 был признан лучшим камерофоном среди всех устройств, выпущенных в 2026 году, по версии лаборатории DxOMark. В день своего официального релиза аппарат получил общую оценку в 173 балла и престижную награду Gold Label Camera, обойдя все протестированные в этом году флагманы на базе Android и iOS.

Блок тыльных камер Motorola Signature 27 Автор: Motorola Источник: motorolanews.com

В глобальном рейтинге DxOMark за все время новинка заняла второе место, уступив лишь абсолютному лидеру списка Huawei Pura 80 Ultra с его 175 баллами, но опередив на один пункт iPhone 18 Pro, набравший 172 балла. Результат новой модели на девять баллов превзошел показатель оригинального Motorola Signature, который в январе заработал 164 балла и на тот момент уверенно вошел в мировую десятку. Итоговый рейтинг аналитиков складывается из оценок за фото- и видеосъемку, а особый знак качества Gold Label присуждается только тем устройствам, которые демонстрируют выдающиеся результаты в обеих категориях одновременно.

Специалисты DxOMark отметили естественную яркость, сбалансированную цветопередачу и хорошую детализацию снимков при дневном, искусственном и ночном освещении. В портретах камера сохраняла натуральные оттенки кожи и четко передавала черты лица, а при групповой съемке удерживала в фокусе людей, находившихся на разном расстоянии. Телефотокамера обеспечивала качественные результаты в диапазоне увеличения от трех до шести крат. При видеосъемке эксперты выделили стабильную экспозицию, надежный автофокус и эффективное подавление шума при слабом освещении.

Так выглядит общий «Топ-10» камерофонов по версии DxOMark Автор: DxOMark Источник: www.dxomark.com

Основная камера Signature 27 построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYTIA L910 с технологией LOFIC, предназначенной для сохранения деталей в светлых и темных участках кадра. Дополнительные данные о цвете собирает мультиспектральная система. По заявлению Motorola, при настройке камер инженеры сделали акцент на портретах, ночной съемке, зуме и видео, а также несколько недель работали с командой DxOMark в Париже.

Перископическая камера получила сенсор на 200 Мп и трехкратный зум. Производитель называет его самым крупным и высокодетализированным сенсором среди своих зум-камер. Функция Super Zoom Pro поддерживает увеличение до 100х, причем в диапазоне от 20х до 100х для улучшения изображения применяется генеративный ИИ. Режим Ultra Resolution позволяет кадрировать фотографии после съемки в полном разрешении, а в портретном режиме появился вариант с эквивалентным фокусным расстоянием 135 мм.

Сверхширокоугольная камера на 50 Мп охватывает угол 122° и поддерживает макросъемку с расстояния 2,5 см. При объединении четырех пикселей в один разрешение снимков составляет 12,5 Мп. Фронтальная камера также оснащена 50-мегапиксельным сенсором.

Кроме того, смартфон впервые на рынке получил выделенный датчик движения EVS Action Sensor, который независимо от основных камер отслеживает изменения яркости на уровне пикселей и в паре с режимом Action Shot автоматически регулирует выдержку, позволяя получать четкие снимки быстро движущихся объектов без ручных настроек.

Все задние камеры поддерживают запись видео в 4K Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду, а основная и телефотокамера — в 8K при 60 кадрах в секунду. Система Video Enhancement Engine корректирует цвет, экспозицию, шумоподавление и детализацию в реальном времени, а для стабилизации используются электронные алгоритмы Qualcomm и оптический механизм.

Motorola Signature 27 работает на платформе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При разработке смартфона специалисты Motorola и Qualcomm совместно отлаживали алгоритмы обработки изображений, расширения динамического диапазона и улучшения видео. Среди программных функций — обновленный портретный режим с настройкой размытия и Dynamic Bokeh, изменяющей эффект в зависимости от расстояния до объекта, а также Signature Style для адаптации цветопередачи к предпочтениям пользователя.

Источник: Notebookcheck